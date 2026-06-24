Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίττο και ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής, πραγματοποιούν επίσκεψη στην Κύπρο στις 25 και 26 Ιουνίου.

Ο κ. Φίττο θα ξεκινήσει την Τετάρτη το πρόγραμμά του με συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ στη συνέχεια θα προβεί σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Ακολούθως, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Δικαίωμα στην Παραμονή», θα επισκεφθεί το χωριό Άγιος Ιωάννης στην περιοχή Πιτσιλιάς, στην επαρχία Λεμεσού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο Τροόδους, έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την Πέμπτη, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος θα συμμετάσχει στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου με τίτλο «Ενίσχυση των νησιών και των παράκτιων κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πάφο, όπου θα παρουσιάσει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η διάσκεψη θα συγκεντρώσει Ευρωπαίους ηγέτες, Υπουργούς, ανώτερους αξιωματούχους χάραξης πολιτικής, εκπροσώπους περιφερειακών και νησιωτικών αρχών, ευρωπαϊκών θεσμών, ειδικούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με αντικείμενο τη μελλοντική ανάπτυξη των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής, θα παρουσιάσει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις παράκτιες κοινότητες.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναμένεται να παρουσιαστούν οι νέες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες, οι οποίες αποτυπώνουν το όραμα της Κομισιόν για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και διαφοροποίησης, τη στήριξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της συνδεσιμότητας. Καθώς επίσης και την ενίσχυση ζωντανών και χωρίς αποκλεισμούς τοπικών κοινωνιών, προωθώντας παράλληλα το δικαίωμα των πολιτών να παραμένουν στους τόπους διαμονής τους.

Η διάσκεψη θα αποτελέσει επίσης πλατφόρμα πολιτικού διαλόγου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές πολιτικές, τα χρηματοδοτικά προγράμματα και οι εθνικές στρατηγικές μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις ιδιαίτερες προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές και παράκτιες περιοχές της Ένωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ