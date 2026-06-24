Τη σημασία της συνεργασίας, της ανθεκτικότητας και της καινοτομίας για το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον ανέδειξε η Υφυπουργός Ναυτιλίας, Μαρίνα Χατζημανώλη στο συνέδριο «Shaping the Future of Shipping Summit 2026 – Forging Partnerships for Resilience», το οποίο διοργανώθηκε στη Ρώμη από το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (International Chamber of Shipping – ICS), σε συνεργασία με τη CONFITARMA, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιταλία και της ιταλικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, η κ. Χατζημανώλη πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στην ιταλική πρωτεύουσα μεταξύ 22 και 24 Ιουνίου και συμετείχε στο συνέδριο.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο του συνεδρίου η κ. Χατζημανώλη συμμετείχε σε υπουργικό πάνελ υψηλού επιπέδου μαζί με τους αρμόδιους Υπουργούς της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Μάλτας, όπου, κατά την παρέμβασή της, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας, της ανθεκτικότητας και της καινοτομίας για το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Παράλληλα, ανέδειξε τα βασικά αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, σημειώνοντας ότι η Κύπρος ανταποκρίθηκε ουσιαστικά στις προτεραιότητες που είχε θέσει, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στην ενίσχυση του ανθρώπινου παράγοντα και ειδικότερα των ναυτικών. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία διατήρησης ενός ισχυρού διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου υπό τον IMO.

Προστίθεται ότι στο περιθώριο του συνεδρίου, η Υφυπουργός συμμετείχε σε γεύμα εργασίας με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, Βασίλη Κικίλια, τον Υπουργό Βιώσιμης Κινητικότητας της Μάλτας, Chris Bonett, και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας, Edoardo Rixi.

Όπως αναφέρεται, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν κοινές προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή ναυτιλία, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, την πράσινη μετάβαση, τη ναυτιλιακή ασφάλεια, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις και η κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Μάλτας και Ιταλίας σε θέματα κοινού ναυτιλιακού ενδιαφέροντος.

Προστίθεται ότι την παραμονή του συνεδρίου η κ. Χατζημανώλη παρέστη στο επίσημο δείπνο που διοργανώθηκε από το International Chamber of Shipping και τη CONFITARMA, το οποίο προσέφερε σημαντική ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων με εκπροσώπους της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, ενώ στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η Υφυπουργός πραγματοποίησε επίσης επαφές με εκπροσώπους θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών ναυτιλιακών οργανισμών, μεταξύ των οποίων και με τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Arsenio Dominguez.

Πηγή: ΚΥΠΕ