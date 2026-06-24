Ο κατάλογος διορισίμων εκπαιδευτικών και το νέο νομοσχέδιο για την ειδική εκπαίδευση βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, η οποία πραγματοποίησε την Τετάρτη την πρώτη της συνεδρία για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

Κατά τη συνεδρία, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Χρύσανθος Σαββίδης, ενημέρωσε τα μέλη για διαδικαστικά ζητήματα και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής.

Παράλληλα, τα μέλη ενημερώθηκαν ότι η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, θα παραστεί στη συνεδρία της 8ης Ιουλίου, κατά την οποία αναμένεται να τεθούν επί τάπητος βασικά ζητήματα που αφορούν την παιδεία.

Σε επόμενη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας θα παραστεί και η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, κατά την οποία θα συζητηθούν συναφή θέματα.

Όπως ανέφερε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, έχουν καταγραφεί παράπονα από τον καλλιτεχνικό κόσμο για το σύστημα επιχορήγησης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

«Είναι το πιο σημαντικό θέμα που έχουν ενώπιον μας το θέμα του καταλόγου διορισμών. Περιμένουμε την πρόταση του υπουργείου από τον Νοέμβριο του 2024», ανέφερε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης.

«Το υφιστάμενο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται στις 31 του Αυγούστου του 2027. Πρέπει να γίνουν αλλαγές ειδάλλως θα καταρρεύσει το σύστημα και για αυτό το θέμα περιμένουμε από το 2024 τη θέση του υπουργείου», δήλωσε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης.

«Δεν θα ανεχτούμε να συνεχιστεί η πρακτική του Υπουργείου Παιδείας να έρχεται την τελευταία στιγμή, ούτως ώστε να μην μπορεί να γίνεται ούτε επαρκής διάλογος», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας, ο κ. Χριστοφίδης αναφέρθηκε στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, σημειώνοντας πως «τέσσερα από τα εφτά μέλη του ΔΣ έχουν παραιτηθεί και ακόμα δεν έχουν αντικατασταθεί».

«Θα πρέπει ο ΠτΔ να κάνει τάχιστα αυτό που πρέπει να κάνει για να μπορέσει ο οργανισμός να λειτουργήσει», σημείωσε.



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Πηγή: ΚΥΠΕ