Σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα παρασημοφορηθεί με το Μετάλλιο του Πρίγκιπα της Κιλικίας, σε μια τελετή που πραγματοποιείται υπό το φως των εξαιρετικά στενών και μακροχρόνιων ιστορικών δεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας με την αρμενική κοινότητα και το Πατριαρχείο.

Το Αρμενικό Καθολικάτο του Μεγάλου Οίκου της Κιλικίας αποτελεί ένα από τα δύο ανεξάρτητα Πατριαρχεία της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας. Μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων, η έδρα του μεταφέρθηκε το 1930 στο Αντηλιάς του Λιβάνου, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Επικεφαλής του είναι ο Καθολικός Πατριάρχης Αράμ Α΄.

Η ιστορική Κιλικία, που βρίσκεται στη σημερινή Τουρκία, υπήρξε το τελευταίο βασίλειο της ανεξάρτητης Αρμενίας πριν από τους νεότερους χρόνους. Στο Αντηλιάς στεγάζονται σήμερα ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή, η βιβλιοθήκη και το μουσείο του Καθολικάτου.

Το Καθολικάτο της Κιλικίας ποιμαίνει πολυάριθμες αρμενικές κοινότητες της Διασποράς, μεταξύ των οποίων και εκείνες της Κύπρου και της Ελλάδας, διατηρώντας ζωντανούς τους ιστορικούς, θρησκευτικούς και πολιτιστικούς δεσμούς του αρμενικού λαού με τις παροικίες του ανά τον κόσμο.