Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνονται στα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν την Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Βουλής, η οποία πραγματοποίησε την Τρίτη την πρώτη της συνεδρία μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαϊου.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Κουκουμάς, είπε ότι η πρώτη συνεδρία αφιερώθηκε κυρίως στα διαδικαστικά και στον προγραμματισμό των εργασιών της Επιτροπής, σημειώνοντας ότι υπάρχουν αυτεπάγγελτα θέματα και προτάσεις νόμου που εκκρεμούν από την απελθούσα Βουλή.

Ανέφερε ότι στις 7 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί να παραστούν ενώπιον της Επιτροπής ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, για μια πρώτη συζήτηση ως προς τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, του Υπουργείου και του Υφυπουργείου.

Ο κ. Κουκουμάς είπε ότι η Επιτροπή Εργασίας είναι συνυφασμένη με την κοινωνική ευαισθησία, καθώς το αντικείμενό της αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας και ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Αναφερόμενος στα εργασιακά, σημείωσε ότι ένα από τα κρίσιμα ζητήματα είναι η εναρμόνιση της Κύπρου με την οδηγία για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς, με κεντρικό θέμα, όπως είπε, την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Για το συνταξιοδοτικό, ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση θα συζητηθεί από τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα», ώστε κανένας συνταξιούχος να μην βρίσκεται στα όρια της φτώχειας.

Πρόσθεσε ότι στο πεδίο της Επιτροπής βρίσκονται και τα θέματα κοινωνικής πολιτικής και ατόμων με αναπηρία, λέγοντας ότι θα πρέπει να εξεταστεί πώς θα εφαρμοστεί η νέα νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρία.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρότασης νόμου για υποχρεωτικές συλλογικές συμβάσεις, ο κ. Κουκουμάς είπε ότι από πλευράς ΑΚΕΛ υπάρχει ήδη κατατεθειμένη πρόταση για τρόπους επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και θωράκισης της εφαρμογής τους.

Πρόσθεσε ότι, μετά την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς, με την οποία η Κύπρος έπρεπε να εναρμονιστεί από το 2024, αναμένεται το κυβερνητικό νομοσχέδιο, ώστε να γίνει η συζήτηση και να τοποθετηθούν τα κόμματα.

Ο κ. Κουκουμάς είπε ότι το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα είναι εξαιρετικής σημασίας, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη που καταγράφεται στην Κύπρο πρέπει να μεταφράζεται σε καλύτερα εισοδήματα και καλύτερο βιοτικό επίπεδο για τους εργαζόμενους.

Σε ερώτηση για τον καθορισμό προσόντων ανά επάγγελμα, ανέφερε ότι τα πρότυπα επαγγελματικά προσόντα είναι διαφορετικό ζήτημα, το οποίο επίσης πρέπει να συζητηθεί.

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Πηγή: ΚΥΠΕ