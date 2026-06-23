Η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το «πράσινο φως» για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, με στόχο την παροχή οικονομικής στήριξης σε Κύπρο, Ρουμανία και Ισπανία, οι οποίες επλήγησαν από σοβαρές φυσικές καταστροφές το 2025.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ομόφωνα την αποδέσμευση συνολικού ποσού 144,1 εκατ. ευρώ, το οποίο θα διατεθεί για την αποκατάσταση των ζημιών από πλημμύρες και πυρκαγιές. Η κατανομή της βοήθειας προβλέπει:

9,21 εκατ. ευρώ για την Κύπρο λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών σε Λεμεσό και Πάφο,

14,34 εκατ. ευρώ για τη Ρουμανία μετά τις σοβαρές πλημμύρες,

120,55 εκατ. ευρώ για την Ισπανία για τις εκτεταμένες ζημιές από τις πυρκαγιές.

Η Κύπρος έχει ήδη λάβει προκαταβολή ύψους 2,3 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών αποκατάστασης. Οι πυρκαγιές του Ιουλίου 2025 προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, με χιλιάδες κατοίκους να απομακρύνονται από τις εστίες τους, δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και εκατοντάδες κατοικίες να καταστρέφονται.

Οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς οι φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη γίνονται ολοένα και συχνότερες και πιο καταστροφικές.

Η τελική έγκριση της κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης απαιτεί τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ, με την ψηφοφορία στην Ολομέλεια να αναμένεται τον Ιούλιο του 2026.