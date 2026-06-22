Ο καλός νομικός κρίνεται από τις γνώσεις του, αλλά, κυρίως, από την κριτική σκέψη του, είπε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Ιωαννίδης, σε χαιρετισμό την Δευτέρα στην Τελετή Αποφοίτησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Σημείωσε ότι η Κυβέρνηση στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη της Ανώτερης Εκπαίδευσης, προσθέτοντας ότι η εκπαίδευση νέων νομικών που διαθέτουν γνώση, ήθος, ευθυκρισία και αίσθημα ευθύνης αποτελεί πολύτιμη προσφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Αναφερόμενος στην Τελετή Αποφοίτησης της Νομικής Σχολής, ο κ. Ιωαννίδης είπε ότι αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές στιγμές στην πορεία κάθε ακαδημαϊκού ιδρύματος.

Απευθυνόμενος στους αποφοίτους και τις απόφοιτες είπε ότι η μέρα αναντίλεκτα τους ανήκει καθώς αποτελεί τη δικαίωση μιας απαιτητικής διαδρομής η οποία στηρίχθηκε στην επιμονή, τη μελέτη και την πίστη σε έναν στόχο.

«Το πτυχίο που λαμβάνετε συνιστά απόδειξη κόπου, προσωπικής ωρίμανσης και αφοσίωσης. Αποτελεί, ταυτόχρονα, ένα ισχυρό εφόδιο για τη νέα πορεία που ανοίγεται μπροστά σας», συμπλήρωσε.

Ο Υφυπουργός είπε ότι στα θέματα μετανάστευσης, το δίκαιο αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής του κράτους που επιδιώκει, κατ’ εφαρμογή των σχετικών εγχώριων και διεθνών κανόνων, να διασφαλίσει την προστασία δικαιωμάτων, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, αλλά και την κοινωνική συνοχή.

Είπε επίσης ότι η χώρα μας χρειάζεται νομικούς που να αντιλαμβάνονται το βάρος της αποστολής τους, να ενεργούν με ακεραιότητα και να υπηρετούν τους θεσμούς με συνέπεια ως λειτουργοί της δικαιοσύνης.

«Τα πανεπιστήμιά μας, δημόσια και ιδιωτικά, έχουν τα τελευταία χρόνια ενισχύσει τη διεθνή τους παρουσία, προσελκύοντας φοιτητές και φοιτήτριες από διαφορετικές χώρες και καλλιεργώντας ένα δημιουργικό και απαιτητικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Η ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα του εκπαιδευτικού οικοσυστήματος της χώρας, καθώς συμβάλλει στην ακαδημαϊκή πρόοδο, την έρευνα και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Κύπρου», σημείωσε.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του είπε επίσης ότι η νομική επιστήμη δεν είναι η αποστήθιση κειμένων, η ή μηχανική παράθεση νομολογίας και η εκφορά πομπώδους λόγου. Κάλεσε τους απόφοιτους και τις απόφοιτες να ασχολούνται με τα κοινά και να ενημερώνονται επί παντός επιστητού, ούτως ώστε να μπορέσουν να καταστούν ωφέλιμοι πολίτες.

Ανέφερε επίσης ότι πάνω απ΄ όλα πρέπει να είναι σεμνοί και να μιλούν μέσω της δουλειάς τους "γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη ύβρις από την έπαρση και την αλαζονεία".



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Πηγή: ΚΥΠΕ