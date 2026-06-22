Σοβαρά θεσμικά και συνταγματικά ζητήματα στη διαχείριση της υπόθεσης «Κράτος-Μαφία» επισημαίνει ο ποινικολόγος, Γιάννης Ιωάννου, ο οποίος σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, κάνει λόγο ταυτόχρονα για ανάγκη «εκ βάθρων ανασύστασης του δικαιικού συστήματος» και προώθησης ευρύτερων συνταγματικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων.

Μιλώντας στο Πρακτορείο, με αφορμή την παράδοση του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς στη Νομική Υπηρεσία και τη συζήτηση για τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών ή ακόμη και ιδιώτη κατήγορου, ο κ. Ιωάννου υποστηρίζει ότι η παράδοση του πορίσματος στο οκταμελές Εισαγγελικό Συμβούλιο, το οποίο χαρακτηρίζει «μη προβλεπόμενο θεσμικά», εγείρει ζήτημα νομιμότητας της διαδικασίας.

Παράλληλα, κάνει λόγο για «σαφές συνταγματικό και νομοθετικό κενό», το οποίο κατά την άποψή του, επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη τεταμένη θεσμική κατάσταση γύρω από την υπόθεση.

«Επιεικώς παράτυπη» η διαδικασία παράδοσης πορίσματος

Αναφερόμενος στην παράδοση του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς στους οκτώ εισαγγελείς, ο κ. Ιωάννου κάνει λόγο για διαδικασία που δεν εδράζεται σε θεσμικό πλαίσιο.

«Η παράδοση του πορίσματος σε οποιοδήποτε άλλο, εκτός από τον Γενικό Εισαγγελέα, είναι επιεικώς παράτυπη», αναφέρει, για να προσθέσει στη συνέχεια ότι η αρμόδια αρχή για παραλαβή του πορίσματος είναι αποκλειστικά ο Γενικός Εισαγγελέας.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει τη σύσταση της συγκεκριμένης εισαγγελικής δομής «μη προβλεπόμενη συνταγματικά ή νομοθετικά», κάνοντας λόγο για «θεσμική εφεύρεση».

«Σαφές συνταγματικό και νομοθετικό κενό»

Ο κ. Ιωάννου υποστηρίζει ότι στην υπόθεση εντοπίζεται «σαφές συνταγματικό και νομοθετικό κενό», το οποίο -όπως σημειώνει- επιτείνει την αβεβαιότητα γύρω από τον χειρισμό της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ «η εφεύρεση μιας Επιτροπής δεν μπορώ να αντιληφθώ σε τι εξυπηρετεί», τονίζοντας ότι η θεσμική διαδικασία πρέπει να είναι απολύτως κατοχυρωμένη.

Αυτοεξαίρεση και θεσμικές συνέπειες

Σε σχέση με την αυτοεξαίρεση του Γενικού Εισαγγελέα, ο κ. Ιωάννου υποστηρίζει ότι «δεν είναι σε καμία περίπτωση νομικά λύση» και ότι ενδέχεται «να δημιουργήσει περαιτέρω νομικά προβλήματα».

Ερωτηθείς για το ζήτημα ενδεχόμενης παραίτησης του Γενικού Εισαγγελέα, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι αυτό «είναι ακραιφνώς πολιτικό».

Κίνδυνος αμφισβήτησης ποινικών διώξεων

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ενδεχόμενο ποινικών διώξεων από θεσμικό σχήμα διαφορετικό από το προβλεπόμενο, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις στη διαδικασία.

«Υπάρχει εκατό τοις εκατό κίνδυνος κατάρρευσης της υπόθεσης για θεσμικούς λόγους», είπε.

Εξήγησε ακόμα ότι ενδεχόμενες προδικαστικές ενστάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακύρωση της διαδικασίας.

Ιδιώτης κατήγορος και εναλλακτικά σενάρια

Αναφορικά στη συζήτηση περί διορισμού ιδιώτη κατηγόρου, ο κ. Ιωάννου εξέφρασε επιφυλάξεις, σημειώνοντας ότι «δεν αρκεί» για την επίλυση των θεσμικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει.

Παράλληλα, αναφέρει ότι μια πιο ασφαλής θεσμικά προσέγγιση θα ήταν η ξεκάθαρη ανάληψη της υπόθεσης με σύμπραξη ανεξάρτητων ιδιωτών δικηγόρων και χωρίς καθυστερήσεις στη δικαστική διαδικασία.

«Πολιτικονομικό πρόβλημα» και κρίση θεσμών

Σε γενικότερο επίπεδο, ο ποινικολόγος Γιάννης Ιωάννου κάνει λόγο για «πολιτικονομικό πρόβλημα που επεκτείνεται σε όλους τους θεσμούς», υποστηρίζοντας ότι η κρίση δεν περιορίζεται στη Νομική Υπηρεσία, αλλά αφορά συνολικά το κράτος δικαίου.

«Η θεσμική κρίση επεκτείνεται δυστυχώς σε όλους τους τομείς. Να ξεκινήσω από τα εκκρεμούντα σκάνδαλα, που ακόμα δεν έχουν έρθει ενώπιον του δικαστηρίου; Και το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων είναι γιατί; Μας ενδιαφέρει ή δεν μας ενδιαφέρει το κράτος δικαίου. Κι αν μας ενδιαφέρει το κράτος δικαίου τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα για να το προστατεύσουμε ή για να το αναστηλώσουμε;» διερωτήθηκε.

Έκκληση για μεταρρυθμίσεις

Κλείνοντας, ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε στην ανάγκη για «εκ βάθρων ανασύσταση του δικαιικού συστήματος» και προώθηση συνταγματικών τροποποιήσεων και μεταρρυθμίσεων.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο κ. Ιωάννου κάλεσε σε σαφή διάκριση μεταξύ όσων -όπως είπε- υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και όσων επιδιώκουν την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων.

Πηγή: ΚΥΠΕ