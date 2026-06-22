Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρώην Προέδρου της Βουλής και πρώην Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, Δημήτρη Χριστόφια, με τον πρώην Υπουργό Συγκοινωνιών Ευθύμιο Φλουρέντζου να εκφωνεί τον επιμνημόσυνο λόγο, αποτίοντας φόρο τιμής στην πολιτική και ανθρώπινη διαδρομή του εκλιπόντος.

Ο κ. Φλουρέντζου ανέφερε ότι η ετήσια εκδήλωση μνήμης δεν αποτελεί μια τυπική υποχρέωση ή μια ακόμη ημερομηνία στο ημερολόγιο των εκδηλώσεων, αλλά μια πράξη ευθύνης απέναντι σε έναν άνθρωπο που άφησε βαθύ αποτύπωμα στην πολιτική ζωή του τόπου. Όπως είπε, ο Δημήτρης Χριστόφιας κληροδότησε ευθύνη σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του και σε όσους εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η πολιτική οφείλει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι την εξουσία.

Αναφερόμενος στις ρίζες του πρώην Προέδρου, υπενθύμισε ότι γεννήθηκε στο κατεχόμενο Δίκωμο το 1946, έναν τόπο που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή. Τόνισε ότι εκεί διαμορφώθηκαν οι αξίες του, μέσα από τις εμπειρίες μιας λαϊκής οικογένειας και την αλληλεγγύη της κοινότητας. Από νεαρή ηλικία εντάχθηκε στην ΕΔΟΝ και αργότερα στο ΑΚΕΛ, ενώ η πολιτική του δράση αναγνωρίστηκε νωρίς από τον ιστορικό ηγέτη του κόμματος Εζεκία Παπαϊωάννου, ο οποίος διέκρινε στο πρόσωπό του έναν νέο με πολιτική σκέψη, επιμονή και αίσθημα ευθύνης.

Ο Ευθύμιος Φλουρέντζου υπογράμμισε ότι ο Δημήτρης Χριστόφιας δεν ακολούθησε την πολιτική μέσω προνομίων, αλλά μέσα από τους αγώνες του οργανωμένου λαϊκού κινήματος. Μετά τις σπουδές του στη Μόσχα επέστρεψε στην Κύπρο λίγο πριν από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή του 1974, επιλέγοντας να παραμείνει στον πολιτικό και κοινωνικό αγώνα. Παράλληλα δημιούργησε οικογένεια με τη σύζυγό του Ελισάβετ Χειμαρρού και αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία των ιδανικών του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα πολιτειακά αξιώματα που υπηρέτησε ο Δημήτρης Χριστόφιας, σημειώνοντας ότι, παρά το γεγονός πως διετέλεσε βουλευτής Κερύνειας, Πρόεδρος της Βουλής, Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ και αργότερα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκείνο που τον χαρακτήριζε δεν ήταν οι τίτλοι αλλά ο τρόπος με τον οποίο ασκούσε τα καθήκοντά του. Τον περιέγραψε ως άνθρωπο απλό, προσιτό και βαθιά ανθρώπινο, που δεν υιοθέτησε ποτέ το προσωπείο της εξουσίας.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ανάληψη της ηγεσίας του ΑΚΕΛ το 1998, μετά τον θάνατο του Εζεκία Παπαϊωάννου, σε μια περίοδο διεθνών ανακατατάξεων και αμφισβήτησης της Αριστεράς. Όπως είπε, ο Δημήτρης Χριστόφιας παρέμεινε σταθερός στις ιδεολογικές του αρχές και επιδίωξε να διατηρήσει το ΑΚΕΛ ως ένα λαϊκό, πατριωτικό και διεθνιστικό κόμμα με ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία.

Αναφερόμενος στην περίοδο κατά την οποία διετέλεσε Πρόεδρος της Βουλής, από το 2001 έως το 2008, υπογράμμισε ότι υπηρέτησε τον θεσμό με μέτρο και πολιτικό πολιτισμό, επιμένοντας ότι η διαφωνία δεν πρέπει να μετατρέπεται σε εχθρότητα. Σύμφωνα με τον ομιλητή, αυτή η προσέγγιση παραμένει ιδιαίτερα επίκαιρη στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκλογή του Δημήτρη Χριστόφια στην Προεδρία της Δημοκρατίας το 2008, γεγονός που, όπως ανέφερε, αποτέλεσε ιστορικό ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά πολιτικός της Αριστεράς αναλάμβανε το ανώτατο αξίωμα του κράτους. Ο κ. Φλουρέντζου σημείωσε ότι ο Χριστόφιας ανέλαβε την προεδρία με κύριο στόχο την επανένωση και απελευθέρωση της Κύπρου, θέτοντας το Κυπριακό στο επίκεντρο της πολιτικής του δράσης.

Αναλύοντας τις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν στο Κυπριακό, αναφέρθηκε στη συνεργασία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και στις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Υπενθύμισε ότι το 2008 επαναβεβαιώθηκε η συμφωνημένη βάση λύσης της δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως αυτή καθορίζεται από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Δημήτρης Χριστόφιας κατανοούσε ότι η λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συμμετοχή και τη συνεργασία των Τουρκοκυπρίων και ότι απαιτούνται πολιτική βούληση, συνέπεια, αξιοπιστία και διάλογος.

Ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι οι συγκλίσεις Χριστόφια – Ταλάτ μπορεί να μην οδήγησαν σε τελική λύση, ωστόσο άφησαν σημαντική πολιτική παρακαταθήκη και απέδειξαν ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να παράγουν ουσιαστικά αποτελέσματα όταν υπάρχει πραγματική βούληση. Παράλληλα υποστήριξε ότι πολλές από τις θέσεις που τότε επικρίθηκαν, αργότερα επανήλθαν στο τραπέζι των συνομιλιών ως βάση συζήτησης.

Στρέφοντας το βλέμμα στο σήμερα, εξέφρασε ανησυχία για τη στασιμότητα που ακολούθησε το Κραν Μοντανά και για την προώθηση της λύσης δύο κρατών από την τουρκική πλευρά. Υπογράμμισε ότι η διχοτόμηση δεν αποτελεί πλέον ένα μακρινό ενδεχόμενο και εκτίμησε πως ο Δημήτρης Χριστόφιας θα καλούσε σήμερα τις πολιτικές δυνάμεις να παραμείνουν προσηλωμένες στη συμφωνημένη βάση λύσης, απορρίπτοντας κάθε προσέγγιση που οδηγεί στην οριστικοποίηση της διχοτόμησης. Τόνισε ότι η μόνη ρεαλιστική προοπτική για τη διάσωση της Κύπρου ως κοινής πατρίδας είναι μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα και πολιτική ισότητα.

Ο κ. Φλουρέντζου αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς αξιοπιστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επισημαίνοντας ότι αυτή δεν οικοδομείται με δηλώσεις αλλά με συνέπεια, θεσμική σοβαρότητα και χρηστή διακυβέρνηση. Άσκησε κριτική στα φαινόμενα διαφθοράς και στα σκάνδαλα που, όπως είπε, έχουν πλήξει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

Στο κεφάλαιο της οικονομίας υπερασπίστηκε την περίοδο διακυβέρνησης Χριστόφια, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην Πρόεδρος υπήρξε στόχος άδικης και πολλές φορές αδίστακτης πολιτικής επίθεσης. Ανέφερε ότι η οικονομική κρίση αποδόθηκε μονομερώς στην κυβέρνησή του, παραγνωρίζοντας τον ρόλο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και τις ευθύνες του τραπεζικού συστήματος. Παραδέχθηκε ότι έγιναν λάθη, ωστόσο τόνισε πως άλλο η κριτική και άλλο η διαστρέβλωση της πραγματικότητας.

Κλείνοντας, ο πρώην υπουργός χαρακτήρισε τον Δημήτρη Χριστόφια άνθρωπο βαθιά αφοσιωμένο στο ΑΚΕΛ και στο λαϊκό κίνημα, αλλά ταυτόχρονα πρόσωπο που επιδίωκε τη συνεργασία και τον διάλογο με ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών χώρων. Τόνισε ότι παρέμεινε σταθερά στο πλευρό των εργαζομένων, των προσφύγων, των εγκλωβισμένων, των συγγενών των αγνοουμένων και των Τουρκοκυπρίων που επιδιώκουν λύση και ειρήνη.

Ολοκληρώνοντας τον επιμνημόσυνο λόγο του, υπογράμμισε ότι το ουσιαστικό μνημόσυνο προς τον Δημήτρη Χριστόφια δεν είναι οι επετειακές αναφορές, αλλά η συνέχιση του αγώνα για επανένωση της Κύπρου, κοινωνική δικαιοσύνη, διαφάνεια στη δημόσια ζωή και αξιοπρέπεια για τον απλό πολίτη. «Η μνήμη του παραμένει ζωντανή στους πρόσφυγες που περιμένουν να επιστρέψουν, στους νέους που αναζητούν μέλλον και σε όλους όσοι πιστεύουν ότι η Κύπρος μπορεί να γίνει ξανά κοινή πατρίδα όλων των παιδιών της», ανέφερε, καταλήγοντας με τη φράση: «Αιωνία σου η μνήμη».

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