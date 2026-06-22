Η ευρωπαϊκή συνεργασία δεν αποτελεί απλώς πολιτική επιδίωξη, αλλά πρακτικό εργαλείο που προσφέρει απτά αποτελέσματα, ανέφερε τη Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής.

Ο Υπουργός μιλούσε κατά την έναρξη της 148ης συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol, που πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο κ. Φυτιρής είπε ότι η φιλοξενία της συνάντησης αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Κύπρο και συμπίπτει με την ολοκλήρωση της δεκαοκτάμηνης θητείας της χώρας στη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol.

Σημείωσε ότι η συγκυρία αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας και τον καθοριστικό ρόλο των ευρωπαϊκών θεσμών στην προώθηση κοινών προσεγγίσεων απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Όπως ανέφερε, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και η εξάπλωση των εγκληματικών δικτύων δημιουργούν περιβάλλον που απαιτεί «εγρήγορση, συντονισμό και διαρκή επένδυση στη συλλογική μας ικανότητα να προλαμβάνουμε και να αντιμετωπίζουμε απειλές».

Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι η καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η προστασία των παιδιών από διαδικτυακές απειλές, η αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και η διερεύνηση νέων μορφών εγκληματικότητας είναι τομείς στους οποίους η ευρωπαϊκή συνεργασία παράγει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Αναφερόμενος στην καινοτομία, είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, τα προηγμένα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και οι νέες τεχνολογικές εφαρμογές μετασχηματίζουν τον τρόπο λειτουργίας των αρχών επιβολής του νόμου. Η Europol, πρόσθεσε, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη των κρατών μελών, ώστε να αξιοποιούν τις δυνατότητες αυτές «με τρόπο αποτελεσματικό και συμβατό με τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ».

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, ανέφερε ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε περίοδο κατά την οποία η Κύπρος ασκεί τον ρόλο του Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Europol, συμβάλλοντας ενεργά στις εργασίες και στη διαμόρφωση των στρατηγικών κατευθύνσεων του οργανισμού.

Ο κ. Αρναούτης είπε ότι το περιβάλλον ασφάλειας μεταβάλλεται συνεχώς και ότι οι απειλές γίνονται «πιο σύνθετες, πιο γρήγορες και συχνά υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα». Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών παραμένει καθοριστικής σημασίας, καθώς καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της φαινόμενα με έντονο διασυνοριακό χαρακτήρα.

Σημείωσε ακόμη ότι η Europol έχει καθιερωθεί ως πολύτιμος εταίρος των κρατών μελών της ΕΕ, μέσα από την υποστήριξη προς τις εθνικές αρχές, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διάθεση εξειδικευμένης γνώσης και τεχνογνωσίας.

Ο Αρχηγός Αστυνομίας είπε, επίσης, ότι η συνάντηση έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, καθώς πραγματοποιείται σε περίοδο που συμπίπτει με την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, αναδεικνύοντας τη διαρκή προσήλωση της χώρας στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την ασφάλεια των πολιτών.

Ο Κύπριος Βουλευτής και συμπρόεδρος της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Europol, Δημήτρης Δημητρίου, αναφέρθηκε στη συνεδρίαση της Ομάδας που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 4 και 5 Φεβρουαρίου, λέγοντας ότι προσέφερε σε Βουλευτές από ολόκληρη την Ευρώπη ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο, κοινοβουλευτικό έλεγχο και βαθύτερη κατανόηση του έργου της Europol.

Όπως είπε, η συνεδρίαση επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στον ρόλο της Europol στην καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών, του κυβερνοεγκλήματος, της τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών, της διαδικτυακής σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και του οικονομικού εγκλήματος.

Ο κ. Δημητρίου σημείωσε ότι η Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου συμβάλλει στην ενίσχυση της λογοδοσίας της Europol, ενώ πρόσθεσε ότι η επόμενη συνεδρίασή της θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Νοεμβρίου 2026 στις Βρυξέλλες.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol, Ireneusz Sienko, ευχαρίστησε την Κύπρο για τη φιλοξενία της συνάντησης, λέγοντας ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή εμπειριών αποτελούν βασικό στοιχείο της προσπάθειας για απάντηση στις απειλές στην Ευρώπη και διεθνώς.

Τέλος, ο ασκών χρέη Εκτελεστικού Διευθυντή της Europol, Jurgen Ebner, ευχαρίστησε την Κύπρο για όσα επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στην έναρξη των εργασιών του Κέντρου για την παράνομη διακίνηση μεταναστών, στην παρουσίαση έκθεσης για τα πιο απειλητικά δίκτυα, στις συζητήσεις για το μέλλον της Europol και στη σημασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Πηγή: ΚΥΠΕ