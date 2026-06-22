Στα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας αναφέρθηκε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, προσερχόμενη στο τελευταίο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας (AgriFish) υπό την Κυπριακή Προεδρία, το οποίο πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα στο Λουξεμβούργο.

Η κ. Παναγιώτου, η οποία θα προεδρεύσει των συνεδριάσεων, δήλωσε ότι το Συμβούλιο στέλνει το μήνυμα πως η γεωργία και η αλιεία παραμένουν στρατηγικοί πυλώνες για την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφερόμενη στον τομέα της αλιείας, σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας προωθήθηκαν οι αναγκαίες τροποποιήσεις στους κανονισμούς για τις αλιευτικές δυνατότητες, ενώ προχώρησαν και σημαντικές διεθνείς συμφωνίες που ενισχύουν τον ρόλο της ΕΕ στη διακυβέρνηση των ωκεανών. Παράλληλα, έκανε λόγο για την έναρξη μίας ευρύτερης συζήτησης γύρω από το μέλλον της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, με επίκεντρο τις αλιευτικές δυνατότητες του 2027 και την προσαρμογή της Πολιτικής στις απαιτήσεις ενός ταχέως μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.

Σε ό,τι αφορά τη γεωργία, η Υπουργός υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Προεδρία επιδίωξε να διατηρήσει τον τομέα ψηλά στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα, σε μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αβεβαιότητα, κλιματικές πιέσεις και αυξημένο κόστος παραγωγής.

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προωθήθηκαν πρωτοβουλίες που αφορούν στη στήριξη των αγροτικών κοινοτήτων στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ενώ καταγράφηκε πρόοδος σε ζητήματα που σχετίζονται με το εισόδημα των γεωργών και το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Η Υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε νομοθετικές εξελίξεις, κάνοντας λόγο για πρόοδο σε φακέλους όπως η αναθεώρηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς, ο Κανονισμός για το Φυτικό Αναπαραγωγικό Υλικό και η βιολογική γεωργία, σημειώνοντας ότι οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς.

Καταλήγοντας, η Υπουργός ανέφερε ότι η συζήτηση για το μέλλον της γεωργίας και της αλιείας στην ΕΕ, θα πρέπει να επικεντρωθεί στη διατήρηση ισχυρών και ανθεκτικών πολιτικών που θα μπορούν να στηρίζουν τόσο τους σημερινούς παραγωγούς όσο και τις επόμενες γενιές.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής, ανέφερε ότι οι Υπουργοί θα συζητήσουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Κανονισμού για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, υπενθυμίζοντας ότι μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος είχε πραγματοποιηθεί κατά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών που φιλοξενήθηκε πριν από μερικούς μήνες στην Κύπρο.

Σημείωσε ότι η αξιολόγηση καταδεικνύει ότι μετά την τελευταία μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, έχει σημειωθεί πρόοδος, με περισσότερα ιχθυαποθέματα να αλιεύονται πλέον σε βιώσιμα επίπεδα. Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, η αξιολόγηση ανέδειξε αδυναμίες και κενά, τα οποία θα τεθούν επί τάπητος κατά τη συζήτηση των Υπουργών με στόχο τον καθορισμό των επόμενων βημάτων.

Ο Επίτροπος ανέφερε, επίσης, ότι στο Συμβούλιο θα αρχίσουν οι συζητήσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες της νέας περιόδου, παρουσιάζοντας την κατάσταση του αλιευτικού τομέα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Επεσήμανε ότι ο στόχος των συζητήσεων και των αποφάσεων που θα ληφθούν είναι η διασφάλιση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού αλιευτικού τομέα, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και σε βάθος χρόνου, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ