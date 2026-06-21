Πυρά κατά του ΑΚΕΛ εξαπέλυσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κατηγορώντας το ΑΚΕΛ ότι έχει ήδη θέσει σε τροχιά την προεκλογική του εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2028, επενδύοντας, όπως αναφέρει, στην πόλωση, τις υπερβολές και τη δημιουργία κλίματος διαρκούς αντιπαράθεσης.



Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι οι πολίτες αναμένουν σοβαρότητα και ουσιαστικές λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα, ενώ επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον σεβασμό των θεσμών.



Ο ΔΗΣΥ αναφέρει επίσης ότι «Η μεγαλύτερη πολιτική αδυναμία του ΑΚΕΛ δεν είναι ότι αμφισβητεί τους θεσμούς. Είναι ότι τους αμφισβητεί μόνο όταν δεν εξυπηρετούν το κομματικό του αφήγημα».



Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

«Το ΑΚΕΛ φαίνεται να έχει ήδη ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία για το 2028, επιχειρώντας να οικοδομήσει από σήμερα το πολιτικό του αφήγημα μέσα από την πόλωση, τις υπερβολές και την καλλιέργεια ενός κλίματος διαρκούς αντιπαράθεσης.

Οι πολίτες, όμως, δεν ζητούν ούτε τοξικότητα, ούτε μηδενισμό, ούτε λαϊκισμό. Ζητούν σοβαρότητα, υπευθυνότητα και λύσεις στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Η μεγαλύτερη πολιτική αδυναμία του ΑΚΕΛ δεν είναι ότι ζητά λογοδοσία. Είναι ότι τη ζητά μόνο όταν αφορά τους άλλους.

Η μεγαλύτερη πολιτική αδυναμία του ΑΚΕΛ δεν είναι ότι αμφισβητεί τους θεσμούς. Είναι ότι τους αμφισβητεί μόνο όταν δεν εξυπηρετούν το κομματικό του αφήγημα.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στον σεβασμό των θεσμών. Όλα να διερευνώνται, όλα να κρίνονται με βάση τα πραγματικά δεδομένα και τις νόμιμες διαδικασίες, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά».



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