Με την παρουσία τεσσάρων Υπουργών, της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω και του Γενικού Ελεγκτή αρχίζουν αυτή την εβδομάδα οι πρώτες συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών υπό τη σύνθεση της νέας Βουλής, όπως αυτή προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση του κοινοβουλευτικού έργου με την εξέταση σειράς νομοσχεδίων, κανονισμών και θεμάτων δημόσιας πολιτικής.

Συγκεκριμένα ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών έχουν κληθεί να παραστούν, μεταξύ άλλων, οι Υπουργοί Εσωτερικών, Μεταφορών, Υγείας, και Δικαιοσύνης, καθώς και η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, στο πλαίσιο ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων για ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.

Αναλυτικά, την Τρίτη, 23 Ιουνίου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, Εγκλωβισμένων, Αγνοουμένων και Παθόντων θα συζητήσει, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, ενώ θα εξετάσει επίσης επί της αρχής τους περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) (Τροποποιητικούς) (Αρ. 2) Κανονισμούς του 2026. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν την επαναφορά της επιβάρυνσης του 1% του επιτοκίου για τον δανειολήπτη και την κατάργηση του χρονικού περιθωρίου των έξι μηνών για την υποβολή αιτήσεων από δανειολήπτες που δεν είχαν υποβάλει αίτηση στο παρελθόν.

Την ίδια ημέρα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, πέραν του προγραμματισμού των επόμενων εργασιών της, θα προχωρήσει σε διαβούλευση για τον διορισμό του Επιτρόπου και του Βοηθού Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Για τη συζήτηση του θέματος έχει κληθεί να παραστεί ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στην πρώτη της συνεδρία, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Την ίδια ημέρα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, παρουσία της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω Ειρήνης Πική, θα αρχίσει τη συζήτηση επί της αρχής του περί Ορισμένων Αξιωματούχων και Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Υποβολή και Έλεγχος Δήλωσης Περιουσιακών Στοιχείων και Καταστάσεων Προσωπικής και Επαγγελματικής Περιουσίας) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2026. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη διαγραφή του Προέδρου και των μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου από τον κατάλογο των υπόχρεων προσώπων για ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης περιουσιακών στοιχείων. Για τη συζήτηση του θέματος έχουν κληθεί επίσης να παραστούν εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και της Νομικής Υπηρεσίας, καθώς και εκπρόσωποι του Τριμελούς Συμβουλίου, του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, του ΣΕΛΚ και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Στην πρώτη της συνεδρία (24/6), η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος θα αρχίσει τη συζήτηση του περί Αποβλήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2026, ο οποίος προβλέπει την παροχή εξουσιοδότησης για έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας με σκοπό τη θέσπιση ποινικών αδικημάτων και την επιβολή ποινών. Επίσης, θα εξετάσει επί της αρχής τους περί Αποβλήτων (Φόρος Υγειονομικής Ταφής Δημοτικών Αποβλήτων) Κανονισμούς του 2026, οι οποίοι αφορούν την επιβολή φορολογίας επί της τελικής διάθεσης δημοτικών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς και τη θέσπιση αδικημάτων και ποινών. Για τη συζήτηση των δύο θεμάτων έχουν κληθεί να παραστούν εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών, των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εργοδοτικών και επαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και φορέων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Την Πέμπτη, 25 Ιουνίου, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών θα εξετάσει την επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Για τη συζήτηση του θέματος έχουν κληθεί να παραστούν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο Αναπληρωτής Διοικητής της Πολιτικής Άμυνας, καθώς και εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, του Τμήματος Δασών, της Αστυνομίας Κύπρου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει επίσης τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας, η οποία θα εξετάσει επιστολή του Υπουργείου Άμυνας, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2026. Για τη συζήτηση του θέματος έχουν κληθεί να παραστούν ο Υπουργός Άμυνας, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γενικού Λογιστηρίου και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Επιπλέον, την ίδια ημέρα, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, ενώ η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

Τέλος, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Γενικό Ελεγκτή για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι επόμενες προγραμματισμένες συνεδρίες της ολομέλειας έχουν οριστεί για τις 2 και 9 Ιουλίου, καθώς και για τις 15 Ιουλίου, οπότε θα πραγματοποιηθεί η επετειακή συνεδρία για την επέτειο του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Παράλληλα, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να διευκρινιστεί κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί και συνεδρία της ολομέλειας στις 25 Ιουνίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ