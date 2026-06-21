Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και η διατήρηση των ορεινών και ακριτικών κοινοτήτων αποτελούν προτεραιότητα της Κυβέρνησης, ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, στον χαιρετισμό του κατά την 46η Γιορτή του Κερασιού στην Πλατανιστάσα, το Σάββατο.

Όπως είπε ο κ. Δαμιανός, η Κυβέρνηση αναγνωρίζει τη σημασία της στήριξης των ορεινών και ακριτικών κοινοτήτων, καθώς και των πρωτοβουλιών που ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό και την κοινωνική ζωή της υπαίθρου, επισημαίνοντας ότι «η διατήρηση ζωντανών κοινοτήτων, όπως η Πλατανιστάσα, αποτελεί συλλογική ευθύνη και προτεραιότητα».

Σημείωσε ακόμη ότι η Γιορτή του Κερασιού δεν αναδεικνύει μόνο ένα εξαιρετικό τοπικό προϊόν, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ταυτότητα της περιοχής, αλλά και «τον μόχθο των παραγωγών, τη σημασία της αγροτικής ζωής και τη διαχρονική αξία της κυπριακής υπαίθρου. Πρόσθεσε ότι «μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις προβάλλεται η αυθεντικότητα των κοινοτήτων και ενισχύονται η τοπική οικονομία, η επισκεψιμότητα και η κοινωνική συνοχή».

Αναφερόμενος στη διοργάνωση, ο Υπουργός εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στην καθιερωμένη Γιορτή του Κερασιού, η οποία, όπως είπε, εδώ και 46 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή της Πιτσιλιάς και ολόκληρη την Κύπρο.

Παράλληλα, συνεχάρη το Σωματείο «Αχιλλέας» Πλατανιστάσας για τη μακροχρόνια και πολύπλευρη δράση του, σημειώνοντας ότι διατηρεί ζωντανή την κοινότητα, την παράδοση, τον πολιτισμό και τη συλλογικότητα. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα συγκινητική την πορεία και την προσφορά του Σωματείου, το οποίο, όπως ανέφερε, «γεννήθηκε μέσα σε δύσκολες συνθήκες και εξελίχθηκε σε πυλώνα στήριξης, δημιουργίας και προόδου για το χωριό».

Ο κ. Δαμιανός εξήρε επίσης την ιστορία και τη φυσική ομορφιά της Πλατανιστάσας, καθώς και την αγάπη των κατοίκων της για τον τόπο τους, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργός συμμετοχή των νέων στη συνέχιση της παράδοσης δημιουργεί αισιοδοξία για το μέλλον της κοινότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ