Έντεκα χρόνια μετά τη δημόσια διαμάχη που είχε προκαλέσει συζητήσεις γύρω από το Μεταμοσχευτικό Κέντρο και τη διαχείριση δημόσιου χρήματος, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έκρινε ότι οι σχετικές αναφορές του τότε Γενικού Ελεγκτή και νυν βουλευτή και επικεφαλής του κόμματος Άλμα, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, εις βάρος χειρουργού μεταμοσχεύσεων συνιστούσαν δυσφήμιση, δικαιώνοντας τον γιατρό στην αγωγή που είχε καταθέσει το 2015.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2015, όταν ο τότε Γενικός Ελεγκτής είχε αποστείλει επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με τη διαδικασία αγοράς υπηρεσιών για μεταμοσχεύσεις νεφρού. Η επιστολή κοινοποιήθηκε σε διάφορους θεσμικούς φορείς, όπως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, η Γενική Λογίστρια, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και το Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών, γεγονός που οδήγησε σε ευρεία δημοσιότητα.

Στο περιεχόμενό της περιλαμβάνονταν αναφορές για υψηλές αμοιβές και ισχυρισμοί που άγγιζαν ζητήματα όπως κερδοσκοπία, αισχροκέρδεια και πιθανές παραβάσεις ιατρικής δεοντολογίας.

Κατά τη διαδικασία στο δικαστήριο εξετάστηκε κατά πόσο οι διατυπώσεις αυτές αποτελούσαν θεμιτή άσκηση θεσμικής κριτικής ή αν ξεπερνούσαν τα επιτρεπτά όρια, πλήττοντας την επαγγελματική φήμη του ενάγοντα.

Το δικαστήριο έδωσε ιδιαίτερη σημασία σε συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς της επιστολής, κρίνοντας ότι όροι όπως «αισχροκέρδεια», «κερδοσκοπία», «εξωπραγματική προσφορά» και «καθεστώς εκβιασμού» μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την εικόνα και την αξιοπιστία του γιατρού.

Ο ενάγων υποστήριξε ότι τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η επιστολή ήταν ελλιπή ή παραπλανητικά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί λανθασμένη εντύπωση προς τις αρχές και την κοινή γνώμη, ενώ τόνισε ότι η μη εμπιστευτική διαβίβασή της συνέβαλε στη δημοσιοποίησή της.

Το δικαστήριο απέρριψε βασικές υπερασπίσεις, όπως το έντιμο σχόλιο και την προνομιούχα επικοινωνία, θεωρώντας ότι δεν κάλυπταν τις συγκεκριμένες διατυπώσεις.

Παράλληλα, δεν έγινε δεκτός ο ισχυρισμός περί επιζήμιας ψευδολογίας λόγω έλλειψης αποδεδειγμένης ειδικής ζημιάς.

Τελικά, επιδικάστηκαν γενικές αποζημιώσεις ύψους 15.000 ευρώ υπέρ του γιατρού, μαζί με τόκους και δικαστικά έξοδα, ενώ απορρίφθηκαν αιτήματα για αυξητικές ή τιμωρητικές αποζημιώσεις.

Η απόφαση αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη συζήτηση για τα όρια της θεσμικής κριτικής και της δημόσιας λογοδοσίας, ιδιαίτερα όταν αυτή αφορά ανεξάρτητους κρατικούς αξιωματούχους και επηρεάζει την επαγγελματική φήμη πολιτών.





Απάντησε με ανάρτηση ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης:

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, από την πλευρά του, δήλωσε ότι ενήργησε στο πλαίσιο των συνταγματικών του αρμοδιοτήτων, με στόχο τον έλεγχο της δημόσιας δαπάνης και τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των κρατικών πόρων. Παράλληλα, ανέφερε στην ανάρτηση ότι ο ίδιος θα καταχωρήσει έφεση.



