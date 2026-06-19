Ερωτήματα προς το ΑΚΕΛ σχετικά με την καταψήφιση του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για τις επιστροφές παράτυπων μεταναστών θέτει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση ανταποκρίνεται σε πάγια αιτήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο ενισχύει τις δυνατότητες των κρατών-μελών για διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης και καθιστά αποτελεσματικότερες τις διαδικασίες επιστροφής ατόμων που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.

Όπως σημειώνει, ο κανονισμός προβλέπει ταχύτερες διαδικασίες επιστροφής, ενιαία ευρωπαϊκή εντολή επιστροφής, υποχρέωση συνεργασίας των παράτυπων μεταναστών με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και αυστηρότερα μέτρα για την αποτροπή της διαφυγής προσώπων που υπόκεινται σε διαδικασία επιστροφής.

«Πάγιο αίτημα της Κύπρου»

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός υποστηρίζει ότι πρόκειται για μέτρα τα οποία η Κύπρος διεκδικούσε διαχρονικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών πιέσεων που δέχθηκε τα τελευταία χρόνια ως κράτος πρώτης γραμμής.

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηρίζει ακατανόητη την επιλογή του ΑΚΕΛ να καταψηφίσει τη μεταρρύθμιση και ζητά εξηγήσεις για τη στάση που τήρησε.

Τα ερωτήματα προς το ΑΚΕΛ

Ο ΔΗΣΥ καλεί το ΑΚΕΛ να διευκρινίσει με ποιες συγκεκριμένες πρόνοιες του κανονισμού διαφωνεί.

«Διαφωνεί με τις ταχύτερες επιστροφές; Με την ενιαία ευρωπαϊκή εντολή επιστροφής; Με την υποχρέωση συνεργασίας όσων παραμένουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Ή με τα αυστηρότερα μέτρα που αποτρέπουν τη διαφυγή ατόμων που υπόκεινται σε επιστροφή;» διερωτάται η ανακοίνωση.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός τονίζει ότι το μεταναστευτικό αποτελεί ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια, τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και υποστηρίζει ότι οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους το ΑΚΕΛ καταψήφισε τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση