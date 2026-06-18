Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφάλειας παραμένουν ελλιπή όσο ένα μέρος της Κύπρου βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή, αναφέρει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) στη δήλωσή του μετά τη συνοδό του την Πέμπτη στις Βρυξέλλες.

«Επαναλαμβάνουμε την ανάγκη να βρεθεί μια λύση για το κυπριακό ζήτημα σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με το δίκαιο, τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ», αναφέρει.

Οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) συναντήθηκαν την Πέμπτη στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του κόμματος, με βασικό αντικείμενο την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στη βελγική πρωτεύουσα.

Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον Πρόεδρο του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ και σε αυτή συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, καθώς και αρχηγοί άλλων κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων το Λουξεμβούργο, η Σουηδία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Φινλανδία, η Κροατία, η Αυστρία και η Πολωνία.

Σε ανακοίνωσή του μετά της σύνοδο, το ΕΛΚ σημειώνει ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξελιχθεί σε έναν ισχυρότερο γεωπολιτικό παράγοντα εάν θέλει να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τα συμφέροντα, τις αξίες και την ασφάλειά της σε ένα ολοένα και πιο αμφισβητούμενο παγκόσμιο περιβάλλον». Αυτό, σημειώνει, απαιτεί την επίτευξη μεγαλύτερης πολιτικής συνοχής για την προώθηση κοινών προτεραιοτήτων στους τομείς της άμυνας και της διεύρυνσης, καθώς και την ενίσχυση της δυναμικής της στη διεθνή σκηνή έναντι των αθέμιτων πρακτικών της αγοράς τρίτων χωρών που εμποδίζουν την ανταγωνιστικότητά της.

Σχετικά με το Άμυνα και το Άρθρο 42(7) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνει αναφορά στο αποτέλεσμα της Συνόδου του ΕΛΚ στο Ζάγκρεμπ τον Ιανουάριο του 2026, σημειώνοντας ότι η ομάδα έχει δεσμευτεί να λάβει περαιτέρω μέτρα για την εφαρμογή του Άρθρου 42(7).

Μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι η Ευρώπη «πρέπει να αυξήσει περαιτέρω την ευθύνη της για τη δική της ασφάλεια και άμυνα για να γίνει κυρίαρχη». Η επιχειρησιακή εφαρμογή του Άρθρου 42(7) ΣΕΕ συνεπάγεται ενισχυμένο συντονισμό, περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών και πιο ευέλικτη στρατιωτική κινητικότητα, προσθέτει.

Εισηγείται τη δημιουργία σαφών μηχανισμών ενεργοποίησης και διαβούλευσης μεταξύ των κρατών μελών, τη δημιουργία μιας εργαλειοθήκης δεσμεύσεων που μπορούν να παρασχεθούν - συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για την κυβερνοάμυνα και την προστασία του εναέριου χώρου - και την εισαγωγή ενός πλαισίου για ασκήσεις, στρατηγική επικοινωνία και για μελλοντικό σχεδιασμό βάσει σεναρίων.

«Βασιζόμενοι στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο Συμβούλιο σχετικά με το SAFE, το EDIP, τη στρατιωτική κινητικότητα και το Οικονομικό Πλαίσιο Ετοιμότητας Άμυνας, ζητούμε τη συνεχή ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ένωσης», αναφέρει ακόμη.

Το ΕΛΚ αναφέρει ακόμη ότι υποστηρίζουν «σθεναρά» την ταχεία ολοκλήρωση του οικονομικού πλαισίου για την άμυνα.

Αναφέρει ακόμη ότι, «η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφάλειας παραμένουν ελλιπή όσο ένα μέρος της Κύπρου βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή». «Επαναλαμβάνουμε την ανάγκη να βρεθεί μια λύση για το κυπριακό ζήτημα σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με το δίκαιο, τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ», σημειώνει.

Πηγή: ΚΥΠΕ