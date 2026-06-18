Την ικανοποίησή της για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής των αρχηγών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) εξέφρασε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, επισημαίνοντας ότι προέκυψε «ένα σημαντικό πολιτικό αποτέλεσμα για την Κύπρο».

Σε δήλωσή της μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, ενώ τέθηκε η ανάγκη για πιο ενεργή εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, κατατέθηκε η θέση για διορισμό Ευρωπαίου Απεσταλμένου και για άσκηση πίεσης προς την Τουρκία με στόχο, όπως είπε, την εγκατάλειψη της θέσης περί λύσης δύο κρατών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στο κοινό έγγραφο της Συνόδου περιλήφθηκε ειδική αναφορά στην Κύπρο, έπειτα από σχετική εισήγηση της κυπριακής αντιπροσωπείας.

«Μας ικανοποιεί ιδιαίτερα ότι στο κοινό έγγραφο ενσωματώθηκε η εισήγησή μας για ειδική αναφορά στην Κύπρο: η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί όσο ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, «στη Σύνοδο Αρχηγών στηρίξαμε ομόφωνα τη θέση ότι η Ευρώπη πρέπει να καταστεί ισχυρότερος γεωπολιτικός παράγοντας, με ενισχυμένη ευρωπαϊκή άμυνα και ουσιαστική εφαρμογή του Άρθρου 42(7) για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη».

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ συμπλήρωσε ακόμη ότι ενημέρωσε τους ηγέτες του ΕΛΚ για τα αποτελέσματα των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο και για τη θέση του κόμματος στο πολιτικό σκηνικό.

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στη διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων εντός της ΕΕ, καθώς και στην επίλυση του Κυπριακού που παραμένει η κορυφαία μας προτεραιότητα», κατέληξε.