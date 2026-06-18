Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκτσί, είχε την Πέμπτη ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, κατά την οποία χαιρέτισε τη συμφωνία για το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι κατά τη συνομιλία του με τον Ιρανό ομόλογό του καλωσόρισε τη συμφωνία για το Μνημόνιο Συνεργασίας, ενώ οι δύο πλευρές υπογράμμισαν επίσης τη σημασία της συνέχισης του διαλόγου και της διπλωματικής εμπλοκής.

«Χαιρέτισα τη συμφωνία για το MoU, ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας. Υπογραμμίσαμε επίσης τη σημασία της συνέχισης του διαλόγου και της διπλωματικής εμπλοκής», ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών στην ανάρτησή του.