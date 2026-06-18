Σφοδρή επίθεση κατά του ΑΚΕΛ εξαπολύει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κατηγορώντας το κόμμα της αντιπολίτευσης για «παραλήρημα», ασέβεια προς τους θεσμούς και προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι το ΑΚΕΛ έχει «μετεξελιχθεί σε ένα τοξικό κόμμα της διαμαρτυρίας και του φανατισμού», υποστηρίζοντας ότι αδυνατεί να αντιληφθεί πως με τη στάση του επιδεικνύει πλήρη ασέβεια προς το Σύνταγμα, τους θεσμούς και τους κανόνες του κράτους δικαίου.

Όπως σημειώνει, το ΑΚΕΛ ενεργεί ως να μπορεί να διορίζει και να παύει αξιωματούχους, καθώς και να κρίνει και να καταδικάζει πρόσωπα, τονίζοντας πως «το ΑΚΕΛ είναι κόμμα, δεν είναι δικαστήριο».

Ο ΔΗΣΥ αναφέρεται παράλληλα στην «αμαρτωλή προϊστορία» του ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας ότι δεν σεβάστηκε τα πορίσματα για την τραγωδία στο Μαρί και για την οικονομική κρίση, ενώ το κατηγορεί ότι αγνοεί δικαστικές αποφάσεις όταν αυτές αφορούν πρόσωπα που συνδέονται με το κόμμα.

Ειδική αναφορά γίνεται στην υπόθεση της Δρομολαξιάς, με τον ΔΗΣΥ να υποστηρίζει ότι το ΑΚΕΛ δεν σεβάστηκε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και ότι προχώρησε σε κινητοποιήσεις όταν αυτές δεν εξυπηρετούσαν το πολιτικό του αφήγημα.

Παράλληλα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατηγορεί το ΑΚΕΛ ότι επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει τη χώρα προκειμένου να ανακτήσει πολιτικά ερείσματα, κάνοντας λόγο για «αδίσταχτη επιδίωξη» επανόδου στην εξουσία.

Σε ό,τι αφορά το επίμαχο πόρισμα, ο ΔΗΣΥ υπογραμμίζει ότι αυτό είναι σεβαστό και πως πρέπει να ακολουθηθούν το συντομότερο όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Συγκεκριμένα, ζητεί τον διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών, με σαφές χρονοδιάγραμμα και με όλα τα αναγκαία εργαλεία στη διάθεσή τους για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Δεν συγκαλύψαμε ποτέ κανένα», αναφέρει ο ΔΗΣΥ, καταλήγοντας ότι δεν αποδέχεται «μαθήματα» από το ΑΚΕΛ, επικαλούμενος το ιστορικό του κόμματος.