Με στόχο την αποδοτικότερη εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη μέλη, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες συνεδρίαση του Δικτύου Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Law Network).

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου και συνδιοργανώθηκε από την Κομισιόν και την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ενώ συμπροεδρεύτηκε από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, το Υπουργείο Εξωτερικών και την Επιτροπή.

Όπως αναφέρεται, το Δίκτυο Δικαίου της ΕΕ αποτελεί φόρουμ συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης μεταξύ της Κομισιόν και των αρμόδιων εθνικών αρχών των κρατών μελών σε θέματα μεταφοράς και εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου στα εθνικά νομικά συστήματα.

Επισημαίνεται ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανακοίνωση της Κομισιόν με τίτλο «Ένα απλούστερο, σαφέστερο και καλύτερα εφαρμοσμένο εγχειρίδιο κανόνων της ΕΕ», η οποία τονίζει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός πιο απλού, σαφούς και πρακτικά εφαρμόσιμου κανονιστικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Όπως σημειώνεται, παρά την ύπαρξη εργαλείων «καλύτερης νομοθέτησης», πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιες διοικήσεις, εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωποι με πολύπλοκους ή ασαφείς κανόνες, καθυστερήσεις στην εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και αυξημένη γραφειοκρατία, γεγονός που επηρεάζει την ομοιόμορφη εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στα κράτη μέλη, την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, την ανταγωνιστικότητα και τη νομική ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εργασίες της συνάντησης επικεντρώθηκαν στην απλούστευση και την επιβολή του δικαίου της ΕΕ, στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και στην προώθηση της καλύτερης νομοθέτησης.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, οι παρεμβάσεις της Νομικής Υπηρεσίας ανέδειξαν τη σύνδεση των θεμάτων αυτών με τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας για απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου, με στόχο τη διαμόρφωση σαφέστερων και ευκολότερα εφαρμόσιμων κανόνων, παράλληλα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του κράτους δικαίου.

Όπως αναφέρεται, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας για την υλοποίηση των στόχων της ανακοίνωσης, τόσο κατά τη διαδικασία εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών όσο και στο στάδιο αντιμετώπισης παραβάσεων του δικαίου της ΕΕ που διαπιστώνονται από την Κομισιόν.

Πηγή: ΚΥΠΕ