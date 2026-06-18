Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός για το πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς.

Στην ανακοίνωση ζητούν να προχωρήσει άμεσα ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών πρέπει να προχωρήσει αμέσως χωρίς καμία χρονοτριβή.

Η διαδικασία οφείλει να πραγματοποιηθεί με σαφές και αυστηρό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης (εντός τριών μηνών), αξιοποιώντας πλήρως το έργο και το υλικό που έχει ήδη παραχθεί μέχρι σήμερα.

Επαναλαμβάνουμε τη σταθερή θέση μας υπέρ της πλήρους, ανεξάρτητης και αποτελεσματικής διερεύνησης.