Ανησυχητικά ευρήματα για την κατάσταση και τον έλεγχο των σχολικών λεωφορείων στην Κύπρο καταγράφει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ειδικό υπόμνημά της, επισημαίνοντας σοβαρές ελλείψεις στη συμμόρφωση με τις οδηγίες του Υπουργείου Μεταφορών, αλλά και ζητήματα αξιοπιστίας στους τεχνικούς ελέγχους που διενεργούνται από ιδιωτικά κέντρα.

Σύμφωνα με την έκθεση, περισσότερο από το μισό του στόλου των σχολικών λεωφορείων, συγκεκριμένα το 53%, δεν παρουσιάστηκε στον υποχρεωτικό έκτακτο τεχνικό έλεγχο που είχε καθορίσει το Υπουργείο Μεταφορών για τη σχολική χρονιά 2025-2026. Η Ελεγκτική Υπηρεσία εκφράζει έντονη ανησυχία, καθώς μεγάλος αριθμός οχημάτων συνέχισε να μεταφέρει μαθητές χωρίς να έχει υποβληθεί στον απαιτούμενο έλεγχο από τα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου.

Παράλληλα, από τα λεωφορεία που προσήλθαν για έλεγχο, το 14% δεν διέθετε το απαιτούμενο πρόσφατο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου από Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), γεγονός που καταδεικνύει περαιτέρω προβλήματα συμμόρφωσης με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό χαρακτηρίζεται το ποσοστό αποτυχίας των σχολικών λεωφορείων στους τεχνικούς ελέγχους. Συγκεκριμένα, το 35% των οχημάτων που ελέγχθηκαν κρίθηκαν ακατάλληλα κατά τον πρώτο έλεγχο, γεγονός που υποδηλώνει σοβαρές αδυναμίες στη συντήρηση και παρακολούθηση της τεχνικής τους κατάστασης.

Η έκθεση εγείρει επίσης σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων που πραγματοποιούνται από τα ΙΚΤΕΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν δύο στα δέκα λεωφορεία που απορρίφθηκαν από τα Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου είχαν προηγουμένως εξασφαλίσει πιστοποιητικό καταλληλότητας από ιδιωτικά κέντρα, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα λίγες μόνο ημέρες πριν από τον επανέλεγχο. Η διαπίστωση αυτή δημιουργεί προβληματισμό για την ποιότητα και την αυστηρότητα των διαδικασιών ελέγχου που εφαρμόζονται.

Ακόμη πιο σοβαρό θεωρείται το γεγονός ότι πέντε σχολικά λεωφορεία, τα οποία είχαν ήδη χαρακτηριστεί ως ακατάλληλα από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, συνέχισαν να εκτελούν δρομολόγια μεταφοράς μαθητών χωρίς να διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό καταλληλότητας. Η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει ότι η πρακτική αυτή συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας και εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών.

Στα συμπεράσματά της, η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει ότι τα ευρήματα δεν αφορούν μεμονωμένα περιστατικά αλλά καταδεικνύουν συστημικά προβλήματα συμμόρφωσης και εποπτείας. Για τον λόγο αυτό εισηγείται την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων σε αναδόχους και ΙΚΤΕΟ που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους, την εντατικοποίηση των ελέγχων και την άμεση απόσυρση από την κυκλοφορία λεωφορείων που κρίνονται ακατάλληλα, με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς των μαθητών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στο σύστημα ελέγχου.