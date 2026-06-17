Στον αυξημένο ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, αλλά και στη δική του συμμετοχή σε σημαντικούς νομοθετικούς φακέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρθηκε ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Κύπριων δημοσιογράφων, την Τετάρτη, στο Στρασβούργο.

Ο κ. Χατζηπαντέλα σημείωσε ότι μέσω της συμμετοχής του ως εισηγητή ή σκιώδους εισηγητή σε σειρά φακέλων, η Κύπρος αποκτά μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης και διεκδίκησης ευρωπαϊκών πόρων και πολιτικών που αφορούν άμεσα τη χώρα. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε θέματα γεωργίας, βιοκαυσίμων, Ταμείου Συνοχής, αποζημιώσεων για φυσικές καταστροφές και του μηχανισμού RescEU.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πακέτο αποζημιώσεων για τις περσινές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό, σημειώνοντας ότι προωθείται εισήγηση για παραχώρηση 9,2 εκατ. ευρώ στην Κύπρο, ενώ κατέθεσε τροπολογία για αύξηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς τις πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, στάθηκε στο υπό διαμόρφωση Ταμείο Απανθρακοποίησης (Decarbonisation Fund), τονίζοντας ότι στόχος είναι η στήριξη κυπριακών επιχειρήσεων που επιβαρύνονται από το κόστος των εκπομπών ρύπων, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές έναντι επιχειρήσεων τρίτων χωρών.

Αναφερόμενος στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, ο κ. Χατζηπαντέλα σημείωσε ότι η ομάδα του ΔΗΣΥ δεν την υπερψήφισε, καθώς περιλάμβανε αναφορές που χαρακτήριζαν την Τουρκία ως στρατηγικό εταίρο και υποστήριζαν τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ασφάλειας και άμυνας, κάτι που χαρακτήρισε «κόκκινη γραμμή» για την κυπριακή πλευρά.

Την ίδια ώρα, επεσήμανε ότι, παρά τις διαφωνίες, διαπιστώνεται αυξημένη κατανόηση των κυπριακών θέσεων από πολλούς Ευρωπαίους συναδέλφους, σημειώνοντας ότι η στήριξη προς την Κύπρο σε ζητήματα που αφορούν την Τουρκία είναι ευρύτερη από ό,τι συχνά πιστεύεται.

Ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι η Κυπριακή Προεδρία συνέβαλε στην αναβάθμιση της εικόνας της χώρας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, διευκολύνοντας τη συνεργασία με άλλες πολιτικές ομάδες και ενισχύοντας τη δυνατότητα της Κύπρου να προωθεί αποτελεσματικότερα τα συμφέροντά της.

Πηγή: ΚΥΠΕ