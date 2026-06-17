Η πρόκληση είναι να μεταβούμε από μια αντιδραστική προσέγγιση στην πρόβλεψη και πρόληψη των υβριδικών απειλών, δήλωσε την Τετάρτη η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μαριλένα Ραουνά, μιλώντας ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, μιλώντας για την προστασία των δεδομένων των πολιτών της ΕΕ από υβριδικές απειλές, η κ. Ραουνά επεσήμανε ότι «ο ραγδαία αυξανόμενος αριθμός σοβαρών και εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων ανησυχεί σε μεγάλο βαθμό τους πολίτες μας και τις βιομηχανίες μας».

«Στο σημερινό περιβάλλον υβριδικών απειλών και κλιμακούμενης κυβερνοεγκληματικότητας, τα κράτη μέλη στέκονται πιο δυνατά ενωμένα — και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό και συντονισμένο σύστημα για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειάς μας ως βασικού πυλώνα των δημοκρατιών μας, αλλά και της ανθεκτικότητας της Ενιαίας Αγοράς», σημείωσε.

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο για τον κυβερνοχώρο και εργαζόμαστε για την περαιτέρω ενίσχυσή του», σημείωσε η κ. Ραουνά, χαιρετίζοντας παράλληλα την πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο πακέτο κυβερνοασφάλειας, το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση στο Συμβούλιο.

Επεσήμανε περαιτέρω ότι «το Συμβούλιο υποστηρίζει την ενίσχυση του ρόλου του ENISA, του οργανισμού της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, για την υποστήριξη της επιχειρησιακής συνεργασίας στην ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας σε επίπεδο ΕΕ αλλά και μεταξύ των κρατών μελών».

«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι το σημερινό περιβάλλον ασφαλείας δεν ορίζεται μόνο από κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και από ευρύτερες υβριδικές απειλές από κακόβουλους παράγοντες», ανέφερε η Υφυπουργός, προσθέτοντας ότι «αυτές οι απειλές είναι ολοένα και πιο εξελιγμένες, συνδυάζοντας κυβερνοεπιθέσεις, χειραγώγηση και παρεμβάσεις ξένων πληροφοριών, οικονομικό καταναγκασμό, δολιοφθορά και άλλες τακτικές».

«Ενώ η πρωταρχική ευθύνη για την κυβερνοασφάλεια και την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών παραμένει στα κράτη μέλη - ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας - το Συμβούλιο έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο Πλαίσιο για μια Συντονισμένη Αντίδραση της ΕΕ σε Υβριδικές Εκστρατείες, καθώς και την Εργαλειοθήκη Κυβερνοδιπλωματίας της ΕΕ, για να αυξήσει την ικανότητα της ΕΕ να αποτρέπει, να αποθαρρύνει, να αποτρέπει και να αντιμετωπίζει κακόβουλη κυβερνοδραστηριότητα», τόνισε η κ. Ραουνά.

«Αυτό περιλαμβάνει Υβριδικές Ομάδες Ταχείας Αντίδρασης, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν κατόπιν αιτήματος για να υποστηρίξουν τα κράτη μέλη και τις ξένες χώρες εταίρους στην αντιμετώπιση υβριδικών απειλών», πρόσθεσε. «Το πλαίσιο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), η οποία παρέχει μια κεντρική αναλυτική ικανότητα για την ανίχνευση και αξιολόγηση υβριδικών απειλών», σημείωσε η Υφυπουργός.

Υπενθύμισε επίσης ότι τον Μάρτιο, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την προώθηση της ικανότητας της ΕΕ να αντιμετωπίζει υβριδικές απειλές, «επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητά μας να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία».

Επίσης, η πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοκρατικής Ανθεκτικότητας, ενισχύει περαιτέρω τις συλλογικές μας προσπάθειες, πρόσθεσε.

«Η πρόκληση είναι να περάσουμε από μια αντιδραστική προσέγγιση στην πρόβλεψη και την πρόληψη», επεσήμανε η Μαριλένα Ραουνά, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι «η ΕΕ ενισχύει συνεχώς την ικανότητά της να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην ανίχνευση, την αποτροπή και την παρεμπόδιση υβριδικών εκστρατειών πριν αυτές υλοποιηθούν πλήρως».

Πηγή: ΚΥΠΕ