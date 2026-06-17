Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος ολοκλήρωσε την επίσημη επίσκεψή του στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, την πρώτη επίσημη επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στη χώρα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, κατά την παραμονή του στον Άγιο Μαρίνο, ο κ. Κόμπος είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, Πολιτικών Υποθέσεων, Διεθνούς Οικονομικής Συνεργασίας και Ψηφιακής Μετάβασης της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου Luca Beccari, στην παρουσία των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις, οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας Κύπρου-Αγίου Μαρίνου, οι σχέσεις ΕΕ-Αγίου Μαρίνου, καθώς και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης στον τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης και Έρευνας, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στους εν λόγω τομείς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, o Υπουργός Εξωτερικών έγινε επίσης δεκτός από τους Κυβερνώντες Αντιβασιλείς της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου Alice Mina και Vladimiro Selva, ενώ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης είχε συνάντηση με τα Μέλη του Κογκρέσου του Αγίου Μαρίνου και εκφώνησε επίσημη διάλεξη (Lectio Magistralis).

Στον κ. Κόμπο απονεμήθηκε η τιμητική διάκριση του Μεγαλόσταυρου του Ιπποτικού Τάγματος της Αγίας Αγάθης.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Κύπρου-Αγίου Μαρίνου, μετά και τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την εγκαθίδρυση επίσημων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ