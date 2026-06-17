Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί αύριο το πρωί για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του τελευταίου που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποκτά ιδιαίτερη θεσμική και πολιτική σημασία, καθώς σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας Προεδρίας που άσκησε η Κυπριακή Δημοκρατία με σοβαρότητα, αξιοπιστία και σαφή στρατηγική στόχευση, επιφέροντας σημαντική πρόοδο σε κρίσιμους φακέλους και καταγράφοντας συγκεκριμένα παραδοτέα προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της.

Στο πλαίσιο των εργασιών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προβεί, μεταξύ άλλων, σε ανασκόπηση του έργου της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και θα παραθέσει κοινή συνέντευξη Τύπου με τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, αύριο το μεσημέρι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Αντόνιο Κόστα. Στη συνέχεια, θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό στα εγκαίνια της έκθεσης «Cyprus Insula», που διοργανώνει το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με θέμα την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πριν από την έναρξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής της Κοινής Διακήρυξης του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τίτλο «Η Ευρώπη για τον Πολιτισμό, Πολιτισμός για την Ευρώπη», μαζί με τις Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προβεί, από κοινού με τις δύο Προέδρους, σε επισκόπηση της προόδου επί των νομοθετικών προτεραιοτήτων για το 2026, καθώς και του Οδικού Χάρτη «Μια Ευρώπη, Μια Αγορά», που είχε υπογραφεί τον Απρίλιο στην Κύπρο.

Κατά την έναρξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρουσιάσει τον απολογισμό του έργου της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, αναδεικνύοντας τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε σε σειρά ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, καθώς και τα απτά αποτελέσματα που καταγράφονται μέσα από τη συνεπή και αποτελεσματική άσκηση της Προεδρίας.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ουκρανία και θα παρακαθήσει σε δείπνο εργασίας των ηγετών των κρατών μελών, με θέμα την Ανταγωνιστικότητα.

Την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρακαθήσει σε συνάντηση ομοφρονούντων ηγετών για το Μεταναστευτικό. Στη συνέχεια, θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατά τις οποίες θα παρουσιάσει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί επί Κυπριακής Προεδρίας σε σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρακαθήσει σε γεύμα εργασίας των ηγετών, με αντικείμενο την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα απασχολήσουν επίσης ζητήματα Άμυνας, καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, μετανάστευσης και άλλα θέματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Πριν από την αναχώρησή του από τις Βρυξέλλες, την Παρασκευή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει κοινή συνέντευξη Τύπου με τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα συνοδεύουν στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Μαριλένα Ραουνά, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου κ. Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου κ. Νεκτάριος Σωτηρίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.