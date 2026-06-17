Ανακοίνωση εξέδωσε το ΕΛΑΜ σχετικά με τις προεδρίες των επιτροπών.

Μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι συνειδητά επιλέγουν να μην ασχοληθούν με όσα ακούστηκαν σήμερα στη Βουλή από το ΑΚΕΛ «καθώς οι υστερικές του τοποθετήσεις συνάδουν με τις καταβολές του».

Αυτούσια η ανακοίνωση

Σε συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής Επιλογής και με την ομόφωνη έγκριση των εισηγήσεών της από τη σημερινή Ολομέλεια, το Ε.ΛΑ.Μ. αναλαμβάνει τις προεδρίες τριών επιτροπών του Κοινοβουλίου και θα συμμετέχει, μέσω εκπροσώπων του, σε όλες τις υπόλοιπες επιτροπές. Οι τρεις προεδρίες αφορούν τις Επιτροπές Άμυνας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών.

Παραμένουμε πιστοί στην προεκλογική μας δέσμευση και επαναλαμβάνουμε την ετοιμότητά μας να αναλάβουμε τις ευθύνες που έχει εναποθέσει στα χέρια μας ο κυπριακός λαός.

Τόσο στις περιπτώσεις των επιτροπών που θα προεδρεύουμε όσο και στις περιπτώσεις που θα συμμετέχουμε ως μέλη, θα επιδιώξουμε να συνεργαστούμε, στη βάση των θέσεών μας, ώστε να προωθήσουμε πολιτικές προς το συμφέρον της Κύπρου και των πολιτών της.

Επιλέγουμε συνειδητά να μην ασχοληθούμε με όσα ακούστηκαν σήμερα στη Βουλή από το ΑΚΕΛ, καθώς οι υστερικές του τοποθετήσεις συνάδουν με τις καταβολές του. Η επιλεκτική επίκληση των δημοκρατικών αξιών εκ μέρους του είναι γνωστές. Οι αντιδημοκρατικές αντιλήψεις που το χαρακτηρίζουν, όπως η ασέβεια προς την ετυμηγορία του λαού, αλλά και προς τις πρόνοιες του Συντάγματος αποτυπώνονται άλλωστε σε κάθε δημόσια τοποθέτηση στελεχών του.