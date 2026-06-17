Για περίπου έναν μήνα σκοπεύει να απέχει από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, ζητώντας την κατανόηση των δημοσιογράφων και επικαλούμενος την κούραση που, όπως ανέφερε, του έχει προκαλέσει η έντονη δημόσια έκθεση μετά τις Βουλευτικές εκλογές.

Κατά τη διάρκεια τυχαίας συνάντησής του με δημοσιογράφους στους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Παναγιώτου επανέλαβε αρκετές φορές ότι δεν επιθυμεί να προβαίνει σε δηλώσεις ή ενημερώσεις προς τα ΜΜΕ το επόμενο διάστημα, ζητώντας συγγνώμη για τη στάση του και καλώντας τους εκπροσώπους των μέσων να δείξουν κατανόηση.

Ερωτηθείς για τη θέση του ενόψει της συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους νέους, απέφυγε να τοποθετηθεί περαιτέρω, παραπέμποντας σε πρόσφατο βίντεο που ανάρτησε, στο οποίο παρουσιάζει αναλυτικά τις απόψεις του για το θέμα.

Διαβάστε επίσης: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Υπερψηφίστηκε η έκθεση προόδου για την Τουρκία



Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Φειδίας Παναγιώτου δεν τοποθετήθηκε δημόσια επί της ετήσιας έκθεσης για την Τουρκία, ενώ φαίνεται να ήταν και ο μοναδικός Ελληνοκύπριος ευρωβουλευτής που δεν προέβη σε οποιαδήποτε δήλωση για το θέμα.

Η έκθεση εγκρίθηκε με 381 ψήφους υπέρ, 107 κατά και 171 αποχές, επί συνόλου 659 ψηφισάντων ευρωβουλευτών.

Το κείμενο, το οποίο συνέταξε ο Ισπανός ευρωβουλευτής Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, επαναλαμβάνει ότι η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας παραμένει ουσιαστικά παγωμένη από το 2018, εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων που διαπιστώνονται στους τομείς της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, ωστόσο, υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης ανοικτών διαύλων συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η ασφάλεια, η μετανάστευση, το εμπόριο και η κλιματική πολιτική.

Η έκθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ των Κυπρίων ευρωβουλευτών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους προσανατολίστηκαν σε αποχή ή καταψήφιση. Βασικό σημείο διαφωνίας αποτέλεσε η αναφορά στην Τουρκία ως «σημαντικό στρατηγικό εταίρο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι θετικές αναφορές στον ρόλο της στη Συρία.

Παράλληλα, αντιδράσεις προκάλεσε και η προτροπή για επανέναρξη των συζητήσεων σχετικά με την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ–Τουρκίας. Οι επικριτές της έκθεσης υποστηρίζουν ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να μην εκπληρώνει βασικές υποχρεώσεις της έναντι των κρατών-μελών της Ένωσης, με ιδιαίτερη αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία, γεγονός που, κατά την άποψή τους, δεν δικαιολογεί την αποστολή θετικών πολιτικών μηνυμάτων προς την τουρκική πλευρά.

Διαβάστε επίσης: ΕΚ: Τοποθετήσεις Ε/κ Ευρωβουλευτών για έκθεση Τουρκίας πλην Φειδία (ΒΙΝΤΕΟ)