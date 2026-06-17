«Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις αφίξεις τουριστών του μήνα Μαΐου, επιβεβαιώνει την σταδιακή ανάκαμψη του τομέα του τουρισμού στη χώρα μας", αναφέρει ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής σε γραπτή του δήλωση.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, τονίζει ο κ. Κουμής, παραμένει σε εγρήγορση με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των όποιων απωλειών για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Σύμφωνα με στοιχεία, ο συνολικός αριθμός αφίξεων για τον μήνα Μάιο, που ανέρχεται σε 455.000 επισκέπτες περίπου, καταγράφει μείωση της τάξης του 4,9% σε σχέση με τον Μάιο του 2025 και άνοδο της τάξης του 8,1% σε σχέση με τον Μάιο του 2024.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, καταγράφεται μείωση της τάξης του 13,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, και μείωση της τάξης του 0,4% σε σύγκριση με το έτος 2024.

Εκείνο που είναι σημαντικό, είπε ο κ. Κουμής, "είναι ότι ο τουρισμός της χώρας μας, επιστρέφει σε σταθερή τροχιά, αφήνοντας πίσω του τα γεγονότα του Μαρτίου και τον αρνητικό αντίκτυπο, που προκλήθηκε την συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τις μετέπειτα βδομάδες".

Ως Κυβέρνηση, και ως Υφυπουργείο Τουρισμού, είπε, "κληθήκαμε να διαχειριστούμε μία πρωτόγνωρα αρνητική κατάσταση, ίσως τη δυσκολότερη κατάσταση των τελευταίων δεκαετιών, εξαιρουμένης βεβαίως της περιόδου της πανδημίας, που παρέλυσε ο παγκόσμιος τουρισμός, αφού εκτός της αρνητικής επίδρασης των γεωπολιτικών εντάσεων, ο τομέας του τουρισμού, επηρεάστηκε και από τη συζήτηση σε σχέση με την στενότητα διάθεσης αεροπορικών καυσίμων".

Ευθύνη και καθήκον μας, σημείωσε, "ήταν να διαφυλάξουμε την αεροπορική συνδεσιμότητα της χώρας μας, τις μακροχρόνιες συνεργασίες με στρατηγικούς συνεργάτες της χώρας μας, αλλά πρωτίστως, την άριστη φήμη της χώρας μας ως ενός ασφαλούς και σίγουρα ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού".

Οπως εξήγησε, τους τελευταίους τρεις και πλέον μήνες, αποδόθηκε "ιδιαίτερη έμφαση στη διαφύλαξη του ισχυρού διεθνούς ονόματος της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού, προχωρώντας σε διαδικτυακή προβολή ενισχυμένου χαρακτήρα σε 27 χώρες, φιλοξενώντας στη χώρα μας ξένους δημοσιογράφους και influencers, και προβαίνοντας σε σειρά άλλων ενεργειών, όπως συναντήσεις και παρουσιάσεις στο εξωτερικό και επενδύοντας γι’ ακόμη μια φορά στις στρατηγικές συνεργασίες".

Ο κ. Κουμής είπε ότι το Υφυπουργείο παραμένει "σε εγρήγορση", συνεχίζοντας τις ενέργειές του "το επόμενο χρονικό διάστημα με αμείωτη ένταση και με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των όποιων απωλειών για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ξεκινώντας ταυτόχρονα προετοιμασία για το 2027».

Πηγή: ΚΥΠΕ