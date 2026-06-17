Στο Ράδιο Πρώτο μίλησε ο νομικός Κρις Τριανταφυλλίδης, αναφορικά με τα επόμενα βήματα μετά την δημοσιοποίηση του πορίσματος για το βιβλίο Κράτος Μαφία.

Ο νομικός αρχικά ανέφερε ότι αυτό το πόρισμα μαζί με το πόρισμα της ερευνητικής Πολυβίου για Μαρί, είναι τα δυο σοβαρότερα πορίσματα που εκδόθηκαν από την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας. Ο νομικός τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό και να καταστεί συνείδηση ότι κανείς απ’ αυτούς που ορίζεται στο πόρισμα δεν είναι ένοχος. «Δεν έχουν να αποδείξουν αθωότητα, αλλά η Κατηγορούσα Αρχή φέρει αυτό το βάρος αν τους οδηγήσει Δικαστήριο. Άρα όλοι είναι αθώοι», είπε.

«Το σημαντικό στοιχείο είναι το τι ακολουθεί. Η κοινωνία, οι πολίτες διαβάζοντας αυτά τα πράγματα νιώθουν μια απίστευτη αμφισβήτηση απέναντι στους Θεσμούς», είπε.

«Υπό κανονικές συνθήκες η απόφαση για ορισμό εμπειρογνωμόνων είναι απόφαση Γενικού Εισαγγελέα ή Βοηθού. Σε αυτή την περίπτωση οι δυο δεν έχουν την αντικειμενική αμεροληψία διότι διετέλεσαν και οι δυο Υπουργοί του Αναστασιάδη. Αυτό επεκτείνεται και σε όλους τους λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας γιατί λογοδοτούν στον Γενικό», ανέφερε.

Το Υπουργικό μπορεί να ορίσει ποινικούς ανακριτές. Ο νομικός διατύπωσε την άποψη ότι λόγω της σοβαρότητας του θέματος, θα είναι δύσκολο να βρεθούν άνθρωποι χωρίς σύνδεση με όλα τα πρόσωπα που περιλαμβάνει το πόρισμα και γι’ αυτό τον λόγο οι Αρχές θα πρέπει ίσως να δουν το θέμα της συνεργασίας με υπηρεσία εκτός Κύπρου. Έφερε ως παράδειγμα το FBI ίσως ή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Είναι πολύ σημαντικό αυτή η ομάδα που θα συσταθεί να μην μπορεί να αμφισβητηθεί, τόνισε.