Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Μιχάλης Βορκάς, χαρακτήρισε ως ιδιαίτερα σοβαρά και «συγκλονιστικά» τα ευρήματα του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς για την υπόθεση του βιβλίου «Κράτος Μαφία», τονίζοντας ότι οι διαπιστώσεις της έρευνας δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες από τους θεσμούς του κράτους.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», ο κ. Βορκάς υπογράμμισε ότι, παρά το γεγονός πως πρέπει να διαφυλάσσεται με απόλυτο σεβασμό το τεκμήριο της αθωότητας, η κατάληξη μιας ανεξάρτητης Αρχής, έπειτα από μακρά ερευνητική διαδικασία, σε εισηγήσεις που αφορούν ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων διαφθοράς συνιστά μια εξέλιξη που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Αναφερόμενος στην εμπλοκή ονομάτων δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών στο πόρισμα, σημείωσε ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος έχει θεσμική υποχρέωση να εξετάσει το ζήτημα. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι για να κινηθούν οποιεσδήποτε διαδικασίες θα πρέπει προηγουμένως να μελετηθούν τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης, τα οποία περιλαμβάνονται στις περίπου 3.000 σελίδες του πορίσματος.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου ανέφερε ότι τα αρμόδια όργανα δεν μπορούν να προχωρήσουν σε διερεύνηση χωρίς να έχουν ενώπιόν τους το πλήρες υλικό και τις διαπιστώσεις της έρευνας. Όπως είπε, ο Σύλλογος θα ζητήσει πρόσβαση στο πόρισμα προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσο προκύπτουν ζητήματα που άπτονται της επαγγελματικής δεοντολογίας δικηγόρων.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στο παρελθόν έχουν επιβληθεί αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις σε δικηγόρους, περιλαμβανομένης της διαγραφής τους από το Μητρώο Δικηγόρων για συμπεριφορές που κρίθηκαν ασυμβίβαστες με το λειτούργημα. «Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ασχοληθούμε με την υπόθεση, εφόσον προκύψει ανάγκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε σχέση με το ενδεχόμενο πειθαρχικών διαδικασιών, ο κ. Βορκάς εξήγησε ότι σε περιπτώσεις όπου διερευνώνται πιθανές ποινικές ευθύνες, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Όπως σημείωσε, θα πρέπει να αξιολογείται κατά πόσο είναι σκόπιμο να ξεκινήσει άμεσα πειθαρχική έρευνα ή αν θα πρέπει να αναμένεται η έκβαση των ποινικών διαδικασιών, ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις ή αντιφατικά αποτελέσματα.

Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο το κράτος διαθέτει τους μηχανισμούς να ελέγξει τον εαυτό του σε μια υπόθεση που αγγίζει πολλαπλούς θεσμούς και εξουσίες, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου δήλωσε ότι υπάρχουν οι αναγκαίες θεσμικές λύσεις, αρκεί να εφαρμοστούν με προσοχή και σεβασμό στις αρχές της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας.

Ο ίδιος επισήμανε ότι όπου προκύπτουν ζητήματα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, το νομικό σύστημα προβλέπει διαδικασίες εξαίρεσης και αντικατάστασης προσώπων, προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των ερευνών. Τόνισε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα πρέπει να είναι προϊόν προσεκτικής μελέτης και όχι βιαστικών ενεργειών.

Ερωτηθείς ειδικότερα για το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, ο κ. Βορκάς εξέφρασε την προσωπική άποψη ότι η κοινωνία αναμένει να δει μια διαδικασία πλήρως ανεξάρτητη, αμερόληπτη και απαλλαγμένη από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. Εκτίμησε μάλιστα ότι η τελική κατεύθυνση θα είναι ο διορισμός ποινικών ανακριτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τόσο τη μελέτη του πορίσματος όσο και τη διεξαγωγή των ερευνών που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι το ζήτημα του διορισμού των ανακριτών και των πιθανών εξαιρέσεων από τη διαδικασία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα από τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες, με τρόπο που να ενισχύει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τη διερεύνηση της υπόθεσης και τα τελικά της αποτελέσματα.

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