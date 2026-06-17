Τον Ιούλιο του 2027 αναμένεται ότι θα εφαρμοστεί η συμφωνία που επιτεύχθηκε επί Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ με το Ευρωκοινοβούλιο για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές, μετά που θα ψηφιστεί από τις Ολομέλειες των δύο νομοθετικών σωμάτων, είπε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνίας και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, την Τετάρτη.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου το πρωί της Τετάρτης, είπε ότι ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Στρασβούργο.

Η συμφωνία, είπε, αφορά την αναθεώρηση κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών. «Θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία για όλους τους επιβάτες σε όλη την Ευρώπη, για έναν κανονισμό, ο οποίος δεν είχε προχωρήσει για περίπου 13 χρόνια. Έχει τώρα φτάσει σε συμφωνία και θα προχωρήσει στα επόμενα βήματα για να ψηφιστεί και σε νομοθεσία».

Σύμφωνα με τον Υπουργό, αυτός ο κανονισμός προσφέρει διαφάνεια στα δικαιώματα επιβατών. Οι επιβάτες θα γνωρίζουν με ακρίβεια τα δικαιώματά τους, απλοποιήθηκε η διαδικασία για διεκδίκηση αποζημιώσεων για καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων, έχει δοθεί σειρά δικαιωμάτων σε επιβάτες, όπως το να κάθονται οι γονείς με το παιδί τους κάτω των 14 χρονών χωρίς να πρέπει να πληρώσουν επιπρόσθετα.

Ακόμα, είπε ότι έχουν εξασφαλιστεί δικαιώματα ευάλωτων επιβατών. «Θεωρούμε ότι στο σύνολό του, εκτός από διαφάνεια προσφέρει και αξιοπιστία στις μεταφορές. Αξιοπιστία για εμάς σημαίνει και αύξηση της συνδεσιμότητας, που είναι ένα μεγάλο συνδετικό στοιχείο για την οικονομία της χώρας μας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το θέμα για την Κύπρο είναι ουσιαστικό και θα αναβαθμίσει «ριζικά και ουσιαστικά την καθημερινότητα όλων των επιβατών».

Ο Υπουργός ευχαρίστησε την ομάδα που εργάστηκε γι’ αυτό το θέμα, ιδιαίτερα τον πρέσβη Γιώργο Ιωαννίδη και τον Νίκο Κουντούρη, ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Υπουργός είπε ότι κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής, υπό την Προεδρία της Κυπριακής Προεδρίας «φτάσαμε στο σημείο που τα κράτη μέλη ψήφισαν κατά 85% υπέρ της συμφωνίας και οι εκπρόσωποι του Ευρωκοινοβουλίου τάχθηκαν υπέρ κατά 100%.

«Το θέμα πάει στην Ολομέλεια και των δύο νομοθετικών σωμάτων για να ψηφιστεί επίσημα. Αυτός ο νόμος εκτιμούμε ότι θα τεθεί σε εφαρμογή αρχές Ιουλίου 2027», είπε.

Ο Υπουργός, εξάλλου, επισήμανε και τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διαδικασία, σημειώνοντας ότι η παρέμβαση του Επιτρόπου Απόστολου Τζιτζικώστα ήταν καίριας σημασίας για την επίτευξη της συμφωνίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ