Η υποβολή υποψηφιοτήτων για την κενωθείσα θέση Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς, θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026, μεταξύ των ωρών 09:00 π.μ. και 12:30 μ.μ., στο Γραφείο του Εφόρου Εκλογής στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκκος Ηλία, προσθέτοντας ότι στην περίπτωση που υποβληθούν πέραν της μιας υποψηφιότητας, θα διεξαχθεί αναπληρωματική εκλογή για πλήρωση της κενωθείσας θέσης την Κυριακή, 28 Ιουνίου του 2026.

Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς ανέρχονται στις 15.182 , ενώ θα λειτουργήσουν 26 εκλογικά κέντρα, με το προυπολογιζόμενο κόστος της αναπληρωματικής εκλογής να ανέρχεται στις €80 – 90 χιλιάδες.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ηλία είπε ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων αποτελεί μέρος της διαδικασίας που ορίζει ο περί Δήμων Νόμος και αυτή ολοκληρώνεται με την κατάθεση συμπληρωμένων των εγγράφων υποβολής υποψηφιότητας και του σχετικού παράβολου ύψους €500 και πρόσθεσε ότι τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας μπορούν να ληφθούν από το Γραφείο του Εφόρου Εκλογής, μέχρι και τις 12:00 μ. της 18ης Ιουνίου 2026.

Ανέφερε ότι για την έγκυρη υποβολή υποψηφιότητας για την αναπληρωματική εκλογή Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς κάθε υποψήφιος πρέπει να καταθέσει τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας υπογεγραμμένα από δυο εκλογείς, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στον εκλογικό κατάλογο του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς.

Από αυτούς ο ένας θα υπογράφει ως προτείνων και ο άλλος ως υποστηρίζων, πρόσθεσε.

Επίσης, ο ΓΔ του ΥΠΕΣ είπε ότι θα πρέπει να υποβληθεί έγγραφη συγκατάθεση του προτεινόμενου προσώπου ότι αποδέχεται την υπόδειξή του ως υποψήφιος, η κατάθεση ποσού €500 ως παράβολο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας, όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του περί Δήμων Νόμου.

Εξήγησε ότι, όπως ισχύει για κάθε εκλογική διαδικασία στη βάση του περί Δήμων Νόμου, για την αναπληρωματική εκλογή Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς, υποψήφιος μπορεί να είναι πρόσωπο το οποίο έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και απαραίτητα να είναι εγγεγραμμένο στον εκλογικό κατάλογο του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς.

Πέραν των προσόντων εκλογιμότητας, ο κ. Ηλία είπε ότι ο περί Δήμων Νόμος περιλαμβάνει και κωλύματα, που δεν επιτρέπουν την εκλογή σε κανένα πρόσωπο το οποίο πάσχει από διανοητική νόσο που το καθιστά ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντά του ως αντιδημάρχου ή είναι μη αποκατασταθείς πτωχεύσας ή στερείται της ικανότητας του συμβάλλεσθαι δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου ή απόφασης δικαστηρίου ή έχει καταδικαστεί εντός των τελευταίων δέκα ετών πριν από την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιότητας για εκλογή για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή/και ηθική αισχρότητα ή έχει υπηρετήσει στο αξίωμα του δημάρχου, του αντιδημάρχου ή του συμβούλου, αντίστοιχα, για τρεις συνολικά θητείες.

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι δεν μπορεί να εκλεγεί αντιδήμαρχος πρόσωπο το οποίο υπηρετεί ως Υπουργός, Υφυπουργός, ανεξάρτητος αξιωματούχος, δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου και ανώτερος επαρχιακός δικαστής, εκτός εάν παραιτηθεί του αξιώματος ή της θέσης του πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς του.

Είπε ακόμη ότι τα κωλύματα περιλαμβάνουν και την κατηγορία προσώπων που δύνανται να υποβάλουν υποψηφιότητα για εκλογή στο αξίωμα του αντιδημάρχου, αλλά δεν δύνανται να αναλάβουν το αξίωμα αυτό, εκτός εάν, πριν από την ανακήρυξη στη θέση Αντιδημάρχου, παραιτηθούν του αξιώματος ή της θέσης τους, ανάλογα με την περίπτωση.

Αυτές αφορούν, σύμφωνα με τον κ. Ηλία, σε Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ευρωβουλευτή, Επίτροπο που ασκεί τα καθήκοντά του δυνάμει Νόμου ή σύμβασης, κοινοτάρχη ή μέλος κοινοτικού συμβουλίου, πρόεδρο, αντιπρόεδρο ή μέλος διοικητικού συμβουλίου οργανισμού δημοσίου δικαίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, έμμισθο μόνιμο ή ορισμένου ή αορίστου χρόνου δημόσιο υπάλληλο, εκπαιδευτικό λειτουργό ή υπάλληλο δήμου ή κοινότητας ή οργανισμού δημοσίου δικαίου, πρόσωπο σε ενεργή αστυvoμική ή στρατιωτική υπηρεσία ή πρόσωπο το οποίο κατέχει ιερατικό αξίωμα.

15.182 εγγεγραμμένοι εκλογείς

Σύμφωνα με τον ΓΔ του ΥΠΕΣ, οι εγγεγραμμένοι εκλογείς ανέρχονται στις 15.182 και θα ψηφίσουν σε 26 εκλογικά κέντρα, εκ των οποίων τα 22 είναι ίδια με τις βουλευτικές εκλογές του 2026.

Όσον αφορά την στελέχωση των εκλογικών κέντρων, ο κ. Ηλία είπε στο ΚΥΠΕ ότι αυτά θα στελεχωθούν από 104 άτομα τα οποία αφορούν 26 Προεδρεύοντες και 78 Βοηθοί υπάλληλοι.

Ανέφερε επίσης για σκοπούς εκλογών θα απασχοληθούν 41 μέλη της Αστυνομίας εκ των οποίων 26 αστυνομικοί στα εκλογικά κέντρα, 6 εποπτικό προσωπικό, 6 σε μηχανοκίνητα περίπολα, 2 στο Κέντρο Επιχειρήσεων ΑΔΕ Λευκωσίας και 1 στο Γραφείο Εφόρου Εκλογής.

Σημείωσε ότι 20 άτομα θα απαρτίζουν την Γραμματεία Εφόρου Εκλογής.

Υπηρεσία Πού Ψηφίζω

Αναφορικά με την Υπηρεσία «Πού Ψηφίζω», ο κ. Ηλία είπε ότι τεθεί σε λειτουργία από την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση elections.gov.cy.

Ανέφερε επίσης ότι θα λειτουργήσει και τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό 22 804 340 και πρόσθεσε ότι το κέντρο θα λειτουργεί τις εργάσιμες μέρες από η ώρα 8:00 π.μ. μέχρι η ώρα 2:30 μ.μ. ενώ θα προσφερθεί και κατά την ημέρα της εκλογής, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ