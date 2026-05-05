Τοποθετείται για την υπόθεση Σάντη, τους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και την εγκληματικότητα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής στο podcast «TSOUROULLIS UNCENSORED».

Ο Κώστας Φυτιρής δήλωσε πως στην υπόθεση "Σάντη" η πλευρά των θεσμών δεν μπορεί να μιλήσει πριν βγουν τα τελικά πορίσματα, τα οποία εκτιμά πως θα είναι έτοιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Η έρευνα γίνεται και για την γνησιότητα, αλλά και για την ουσία. Θα εφαρμοστεί ο νόμος κατά οποιουδήποτε υπευθύνου έχει παρανομήσει. Είτε είναι κάποιοι, που αναφέρονται επί της ουσίας, αλλά είτε είναι πλαστογραφία ή διασπορά ψευδών ειδήσεων». Ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Φυτιρής.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρατήρησε πως οι αμφιβολίες του κοινού προκύπτουν από την έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

«Στην Κύπρο εκπέμπουμε μία αρνητικότητα για όλους τους θεσμούς, παρά τα προβλήματα. Δεν λέει κανένας ότι λειτουργούν ιδανικά οι θεσμοί. Μπορεί να υπήρξε και να υπάρξει και στο μέλλον διαπλοκή και διαφθορά. Αλλά ο θεσμός είναι εκεί και αυτόν πρέπει να διορθώσουμε».

Ο Κώστας Φυτιρής ήταν κατηγορηματικός όσο αφορά τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία διαχειρίστηκε τη διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος. Οι κτηνοτρόφοι, θα έκαναν μια διαμαρτυρία, χωρίς να προκαλέσουν, και αυτή ήταν η δέσμευσή τους, ότι δεν θα προκαλέσουν οποιοδήποτε πρόβλημα στην κυκλοφορία». Πρόσθεσε παράλληλα ότι «Παραβίασαν, αλλά αυτό, που θα ήθελα από την αστυνομία ήταν να προλαβαίναν αυτή την παραβίαση της δέσμευσής τους».

Δήλωσε ταυτόχρονα πως η Αστυνομία έχει ικανά στελέχη αλλά χρειάζεται αναδιοργάνωση.

«Να αναδιοργανωθεί η Αστυνομία, να αποκτήσει την τεχνολογία, που πρέπει, να ενισχυθούν οι μονάδες πρώτης γραμμής, αλλά και το σύστημα συλλογής και αξιοποίησης πληροφοριών, είναι βασικοί στόχοι, για να φτάσουμε η εγκληματικότητα να περιοριστεί στο βαθμό, που δεν επηρεάζει την καθημερινότητα του απλού πολίτη».

Ταυτόχρονα δήλωσε αποφασισμένος να επαναφέρει στη βουλή το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις χωρίς την έγκριση δικαστηρίου το οποίο θα βοηθήσει την ΚΥΠ στην πρόληψη τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών, τονίζοντας πως ο δισταγμός των πολιτικών δυνάμεων να την στηρίξουν οφείλεται στην έλλειψη εμπιστοσύνης των θεσμών.