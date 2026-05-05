Μια πρώτη πολιτική συζήτηση για την αξιολόγησή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) έκαναν σήμερα οι Υπουργοί Αλιείας της ΕΕ, οι οποίοι συναντήθηκαν στο Φιλοξένια στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της άτυπης συνάντησης υπό την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Της συνάντησης προήδρευσε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου και συμμετείχαν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής, καθώς και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αλιείας (PECH) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Paulo do Nascimento Cabral.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, η συζήτηση ακολούθησε την παρουσίαση της αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΑλΠ, η οποία αποτελεί την πρώτη συνολική αποτίμηση μετά τη μεταρρύθμιση του 2013.

Αναφέρεται ότι οι Υπουργοί υπογράμμισαν τη σημασία της αξιολόγησης ως μιας σημαντικής ευκαιρίας, για να εξεταστεί κατά πόσο η ΚΑλΠ παραμένει κατάλληλη για τον σκοπό της, υπό το πρίσμα των εξελισσόμενων περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων. Παράλληλα, σημείωσαν ότι δεδομένης της πρόσφατης δημοσίευσης της αξιολόγησης, τα συμπεράσματά της δεν είναι ακόμη πλήρως σαφή και απαιτούν περαιτέρω διευκρινίσεις και πολιτική συζήτηση.

Η αξιολόγηση, η οποία καλύπτει την περίοδο 2014-2025, παρέχει μια συνολική εικόνα της εφαρμογής της πολιτικής, αναδεικνύοντας βασικές αδυναμίες, όπως η κανονιστική πολυπλοκότητα, τα κενά στην εφαρμογή και τα περιορισμένα οικονομικά αποτελέσματα.

Προστίθεται ότι παρότι επιβεβαιώνεται η διαχρονική σημασία του πλαισίου της ΚΑλΠ, οι Υπουργοί σημείωσαν ότι ορισμένοι βασικοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως, ιδίως σε ό,τι αφορά στην οικονομική απόδοση του τομέα και την κατάσταση των παράκτιων κοινοτήτων.

Στην ανακοίνωσή αναφέρεται ότι «η συζήτηση επιβεβαίωσε διαχρονικές ανησυχίες των κρατών μελών, όπως η ανάγκη απλοποίησης του κανονιστικού πλαισίου και μείωσης του διοικητικού φόρτου, η βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των υφιστάμενων κανόνων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας του τομέα, καθώς και η διασφάλιση μιας ισορροπημένης προσέγγισης μεταξύ περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων».

Οι Υπουργοί, σημειώνεται, «τόνισαν ότι το βάρος πρέπει πλέον να δοθεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της πολιτικής στην πράξη και στην επίτευξη απτών αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στη βιωσιμότητα του τομέα και την ανθεκτικότητα των παράκτιων κοινοτήτων.

Παρόλο που η ΚΑλΠ παραμένει επίκαιρη, προτεραιότητα πλέον είναι να διασφαλιστεί ότι αποδίδει στην πράξη και με ισορροπημένο τρόπο ως προς τους περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, ανέφερε η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου.

Οι Υπουργοί υπογράμμισαν ότι η σημερινή συζήτηση σηματοδοτεί την έναρξη μιας ευρύτερης διαδικασίας προβληματισμού για το μέλλον της ΚΑλΠ. Τόνισαν την ανάγκη για μια δομημένη και σαφή διαδικασία εξέτασης των συμπερασμάτων και καθορισμού της πορείας προς τα εμπρός, υπογραμμίζοντας ότι περαιτέρω καθυστερήσεις δεν αποτελούν επιλογή.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προσαρμογή της πολιτικής, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα σε αναδυόμενες προκλήσεις, όπως οι οικονομικές πιέσεις, η αύξηση του λειτουργικού κόστους, οι δημογραφικές τάσεις στον τομέα, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της καινοτομίας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Αναφέρεται επίσης ότι τα αποτελέσματα της σημερινής συζήτησης θα συμβάλουν σε μια πιο δομημένη και εις βάθος συζήτηση στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας (AGRIFISH) του Ιουνίου, όπου οι Υπουργοί αναμένεται να παράσχουν περαιτέρω καθοδήγηση για τη μελλοντική πορεία της πολιτικής.

Η αξιολόγηση και η συζήτηση θα τροφοδοτήσουν το μακροπρόθεσμο όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια με ορίζοντα το 2040, καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ