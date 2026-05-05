Την πεποίθηση ότι η Δημοκρατική Παράταξη θα είναι παρούσα και στη νέα Βουλή εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, κατά την περιφερειακή συγκέντρωση Δυτικής Λευκωσίας–Αστρομερίτη, στην παρουσία του Υπουργού Εργασίας και δεκάδων στελεχών και μελών της Παράταξης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΗΠΑ, ο κ. Καρογιάν είπε ότι υπάρχει μια ήρεμη αλλά ουσιαστική δύναμη πολιτών που στηρίζει τη ΔΗΠΑ, χωρίς αυτή να αποτυπώνεται κατ’ ανάγκη στις δημοσκοπήσεις, κάνοντας λόγο για την «κρυφή ψήφο» και εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι αυτή θα αποτυπωθεί ξεκάθαρα στην κάλπη.

Ο κ. Καρογιάν σημείωσε την περηφάνια του για τους υποψηφίους της Παράταξης που θα οδηγήσουν ισχυρή τη ΔΗΠΑ στη νέα Βουλή, υπογραμμίζοντας πως «διαθέτουμε ισχυρά και ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια, με ανθρώπους που χαίρουν εκτίμησης και εμπνέουν εμπιστοσύνη».

«Την ίδια ώρα, εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την κρίση αξιών και ηθικής που, όπως ανέφερε, διαπερνά την κοινωνία και το πολιτικό σύστημα», σημειώνεται. Όλοι, υπέδειξε ο κ. Καρογιάν, αναγνωρίζουμε την κρίση, τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά την ίδια ώρα «οι πολιτικές δυνάμεις αδυνατούν να κάτσουν γύρω από ένα τραπέζι και να τα επιλύσουν και αναλώνονται σε αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις κάνοντας παράλληλα σχεδιασμούς για το ποιος θα κυβερνήσει το 2028».

«Ο κ. Καρογιάν εξέφρασε την ικανοποίηση της Παράταξης για τις εξελίξεις σχετικά με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που προωθείται από την Κυβέρνηση και τον Υπουργό Εργασίας, Μαρίνο Μουσιούττα, υπογραμμίζοντας ότι η ΔΗΠΑ θα σταθεί συμβλητική στις προσπάθειες που καταβάλλονται», προστίθεται.

Από την πλευρά του, όπως αναφέρεται, ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, εξήγησε στους παρευρισκόμενους τις προτεραιότητες του Υπουργείου του, υπογραμμίζοντας ότι η ακρίβεια, η ανάγκη για ισχυρότερες συλλογικές συμβάσεις και η συνεχής βελτίωση της ασφάλειας στον χώρο εργασίας απαιτούν συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες.

«Για το 2026, το Υπουργείο Εργασίας, είπε, θέτει ως κεντρικές προτεραιότητες την ολοκλήρωση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, τη βελτίωση των όρων εργασίας, την ενίσχυση των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες κάθε πολίτη», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ