Η Κύπρος κάλεσε σε εντατικοποίηση της περιφερειακής συνεργασίας και σε πιο φιλόδοξες δράσεις για την προστασία της αλιείας στη Μεσόγειο, καθώς η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, κήρυξε την έναρξη της συνάντησης MedFish4Ever στη Λευκωσία.

Στην εναρκτήρια ομιλία της, η κα Παναγιώτου προειδοποίησε ότι οι αυξανόμενες πιέσεις, από την κλιματική αλλαγή μέχρι την απώλεια βιοποικιλότητας και την υπερεκμετάλλευση, απαιτούν μια πιο συντονισμένη και προνοητική αντίδραση σε ολόκληρη την περιοχή, τονίζοντας ότι η βιώσιμη αλιεία δεν αποτελεί πλέον επιλογή αλλά αναγκαιότητα.

Απευθυνόμενη σε συνέδρους, μεταξύ των οποίων ο Ευρωπαίος Επίτροπος Κώστας Καδής, ο πρώην Επίτροπος Karmenu Vella και εκπρόσωποι του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας και της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, χαρακτήρισε τη διαδικασία MedFish4Ever ως βασικό πυλώνα της περιφερειακής διακυβέρνησης της αλιείας.

Η κ. Παναγιώτου τόνισε ότι από τη Διακήρυξη MedFish4Ever της Μάλτας το 2017, οι χώρες της Μεσογείου έχουν ενισχύσει τη συνεργασία τους στη διαχείριση βάσει επιστημονικών δεδομένων, στην επιβολή της νομοθεσίας και στην καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας, στηρίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των παράκτιων κοινοτήτων.

Σημείωσε ότι η δέσμευση αυτή ενισχύθηκε στη Διάσκεψη του Μαρακές το 2019 και προωθήθηκε περαιτέρω το 2021 με την υιοθέτηση της Στρατηγικής της GFCM 2021–2030, η οποία θέτει στόχους όπως η επέκταση της θαλάσσιας προστασίας, η βελτίωση της συμμόρφωσης και η διασφάλιση δίκαιων συνθηκών εργασίας. Οι δεσμεύσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν εκ νέου το 2023.

«Αυτές δεν είναι αφηρημένες φιλοδοξίες», ανέφερε, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα επηρεάζουν άμεσα τα εισοδήματα των αλιέων, τις παράκτιες οικογένειες και την ανθεκτικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. «Η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα εξαιρετικής ομορφιάς, αλλά και μεγάλων πιέσεων, και η απάντησή μας πρέπει να παραμείνει συλλογική, πρακτική και στραμμένη στο μέλλον».

Αναδεικνύοντας τον ρόλο της Κύπρου ως νησιωτικού κράτους, η κα Παναγιώτου σημείωσε ότι η βιωσιμότητα εξαρτάται από υγιή ιχθυαποθέματα, αξιόπιστα δεδομένα, αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου και ισχυρές συνεργασίες μεταξύ κυβερνήσεων, επιστημόνων και αλιευτικών κοινοτήτων. Τόνισε επίσης τη σημασία στήριξης της μικρής παράκτιας αλιείας ως βασικού στοιχείου του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της περιοχής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε αναδυόμενες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, τα ξενικά είδη και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, καλώντας για μεγαλύτερες επενδύσεις στη γνώση, ενίσχυση της συμμόρφωσης, προστασία των οικοτόπων και πιο συμπεριληπτικές πολιτικές, με ευκαιρίες για νέους και γυναίκες.

Η κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι η συνάντηση στην Κύπρο δεν αποτελεί μόνο απολογισμό προόδου, αλλά «μια ευκαιρία για ανανέωση της εμπιστοσύνης, εμβάθυνση της συνεργασίας και επιτάχυνση της υλοποίησης», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι συζητήσεις θα οδηγήσουν σε απτά αποτελέσματα για τη Μεσόγειο.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Καδής, ανέφερε – μεταξύ άλλων – ότι «σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι», προσθέτοντας ότι «η πραγματικότητα είναι σκληρή». Ο κ. Καδής σημείωσε ότι η Μεσόγειος παραμένει «μια από τις θάλασσες με την υψηλότερη υπεραλίευση στον κόσμο, πάρα πολλά αποθέματα παραμένουν ανεκτίμητα, τα εύθραυστα ενδιαιτήματα εξακολουθούν να απειλούνται, η παράνομη αλιεία συνεχίζει να υπονομεύει τους έντιμους αλιείς, η πλεονάζουσα χωρητικότητα του στόλου ωθεί τα αποθέματα στο χείλος της καταστροφής και πολύ συχνά η συμμόρφωση αντιμετωπίζεται ακόμη ως προαιρετική και όχι ως απαραίτητη».

«Εν τω μεταξύ, η κλιματική αλλαγή επιταχύνει την κρίση. Τα θερμαινόμενα νερά, τα χωροκατακτητικά είδη και τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναδιαμορφώνουν τα θαλάσσια οικοσυστήματά μας με τρόπους που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε», επεσήμανε ο Επίτροπος Καδής, προσθέτοντας ωστόσο ότι «υπάρχει ελπίδα» και «η ανάκαμψη είναι εφικτή». «Έχουμε δει τα αποθέματα να ανακάμπτουν όταν η επιστήμη καθοδηγεί την πολιτική. Τα σχέδια διαχείρισής μας αποφέρουν καλά αποτελέσματα. Για πρώτη φορά, έχουμε επιτύχει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση για τον μερλούκιο στην Αδριατική. Αυτό ήταν αδιανόητο πριν από μια δεκαετία», είπε.

Ανέφερε ότι «οι περιοχές περιορισμένης αλιείας και οι επιλεκτικές φροντίδες έχουν μειώσει τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα και έχουν προστατεύσει τα νεαρά ψάρια», προσθέτοντας ότι «με την καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια βλέπουμε καλύτερη επισιτιστική ασφάλεια και μειωμένες πιέσεις στα άγρια αποθέματα και περισσότερες ευκαιρίες για τις παράκτιες κοινότητές μας». «Ναι, υπάρχει ελπίδα. Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο αν ενεργήσουμε με αίσθηση του επείγοντος και ενότητα», τόνισε.

Στον χαιρετισμό του, ο Καρμένου Βέλα, πρώην Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, δήλωσε - μεταξύ άλλων - ότι «σήμερα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος. Η πίεση στην αλιεία έχει μειωθεί σε πολλά βασικά αποθέματα, χάρη στις συνεχείς επενδύσεις και την περιφερειακή συνεργασία. Η επιστημονική γνώση έχει βελτιωθεί σημαντικά και υπάρχουν περισσότερα πολυετή σχέδια διαχείρισης».

Σημείωσε ότι «δεν πρόκειται για πλήρη ανάκαμψη, αλλά είναι μια σαφής αλλαγή κατεύθυνσης και, το σημαντικότερο, δείχνει ότι, όταν ενεργούμε από κοινού πέρα από τα σύνορα και τους τομείς, μπορούμε να επιτύχουμε αποτελέσματα».

Πηγή: ΚΥΠΕ