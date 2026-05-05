Στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» φιλοξενήθηκε ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών Μενέλαος Βασιλείου, ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα ζητήματα που έχουν προκύψει ενόψει των εκλογών.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών, ενεργώντας προληπτικά, προχώρησε σε διαδικασία εξέτασης τριών υποψηφίων. Η εν λόγω προετοιμασία αποσκοπεί στη διαπίστωση κατά πόσο οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι πληρούν τα προβλεπόμενα από τον νόμο κριτήρια, με ιδιαίτερη έμφαση σε τυχόν προηγούμενες καταδίκες.

Ο Μενέλαος Βασιλείου εξήγησε ότι για τον υποψήφιο της Άμεσης Δημοκρατίας εκκρεμούσε η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία λήφθηκε σήμερα και δεν υπάρξε οποιοδήποτε πρόβλημα για τον συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Για τις άλλες δύο περιπτώσεις, που αφορούν το Volt και το ΕΛΑΜ, αναμένεται σχετική γνωμάτευση από την Νομική Υπηρεσία.

Παράλληλα διευκρίνισε ότι οι σχετικοί έλεγχοι δεν γίνονται εκ των προτέρων για όλους τους υποψηφίους, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό που έγινε ήταν στη βάση πληροφοριών και δημοσίευμάτων. Η επίσημη διαδικασία είναι ότι ο κάθε υποψηφίος υπογράφει ότι κατέχει τα προσώματα εκλογιμότητας όπως καθορίζονται στο Σύνταγμα. Και η κάθε υποψηφιότητα υποβάλλεται εντός 24 ωρών. Μετά το πέρας υποβολής υποψηφιότητας σε ένσταση. Άρα δεν ελέγχονται όλοι οι υποψηφίες εκ των προτέρων και δεν είναι εφικτό να γίνει αυτό για 750 υποψηφίους που θα έχουμε τις εκλογές. Αλλά αν προκύψει οποιαδήποτε ένσταση έχει στη στηθεί ο μηχανισμός για να εξεταστεί άμεσα από την Νομική Τπηρεσία και να ενημερωθούν οι επηρεαζόμενοι και τα πολιτικά κόμματα.