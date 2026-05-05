Σοβαρές οι καταγγελίες για αυθαίρετους και καταστροφικούς σχεδιασμούς στον Ακάμα καταγγέλλει το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η νέα εξέλιξη με τη θετική γνωμοδότηση της Περιβαλλοντικής Αρχής για τη διαπλάτυνση του δασικού δρόμου από τα Λουτρά της Αφροδίτης μέχρι το Κακοσκάλι (Ανατολική ακτή) επιβεβαιώνει, δυστυχώς, με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις προειδοποιήσεις του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για τον Ακάμα.

Είναι ενδεικτικές οι αντιδράσεις της Επιτρόπου Περιβάλλοντος κα Αντωνίας Θεοδοσίου και των περιβαλλοντικών οργανώσεων για την προωθούμενη διαπλάτυνση μέρους του δασικού δρόμου από τα Λουτρά της Αφροδίτης μέχρι την Φοντάνα Αμορόζα και το κτήμα του Αγ. Νικολάου (το οποίο είναι ιδιοκτησία μεγάλης επιχειρηματικής οικογένειας της Κύπρου).

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να μιλά για προστασία, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και σεβασμό στις δεσμεύσεις της. Στην πράξη, όμως, βλέπουμε ξανά έργα, διαπλατύνσεις και παρεμβάσεις μέσα σε μια από τις πιο ευαίσθητες και πολύτιμες περιοχές της Κύπρου.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η Επίτροπος Περιβάλλοντος καταγγέλλει πως δεν καλείται πλέον στις συνεδριάσεις της Περιβαλλοντικής Αρχής, περιλαμβανομένης και της συνεδρίασης στην οποία εξετάστηκε το συγκεκριμένο θέμα. Την ίδια ώρα, η ίδια ξεκαθαρίζει ότι «οποιαδήποτε διαπλάτυνση παραβλέπει και παραβιάζει ουσιώδεις όρους της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης».

Αλήθεια, ποια περιβαλλοντική προστασία υπηρετείται όταν η Επίτροπος Περιβάλλοντος μένει εκτός της διαδικασίας; Ποια διαφάνεια διασφαλίζεται όταν κρίσιμες αποφάσεις για τον Ακάμα λαμβάνονται χωρίς να καλούνται όλοι οι βασικοί εμπλεκόμενοι; Και ποια σοβαρότητα υπάρχει όταν οι δεσμεύσεις για μείωση της πίεσης στον Ακάμα καταλήγουν σε έργα που διευκολύνουν ακόμη περισσότερο την κυκλοφορία οχημάτων;

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η λύση για τον Ακάμα δεν είναι περισσότεροι δρόμοι, πλατύτεροι δρόμοι και περισσότερη διέλευση ιδιωτικών οχημάτων.

Η λύση είναι αυστηρή διαχείριση της επισκεψιμότητας, περιορισμός της ανεξέλεγκτης πρόσβασης, μικρά λεωφορεία του Πάρκου, υπηρεσιακή χρήση των δασικών δρόμων όπου χρειάζεται και πραγματική προστασία των περιοχών Natura 2000.

Η επίκληση της ασφάλειας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε άλλοθι για νέες παρεμβάσεις. Αν το πρόβλημα είναι η ανεξέλεγκτη είσοδος ιδιωτικών οχημάτων, τότε η απάντηση δεν είναι να διευκολύνουμε ακόμη περισσότερο αυτή την είσοδο. Η απάντηση είναι να εφαρμοστούν επιτέλους οι δεσμευτικοί περιβαλλοντικοί όροι και το διαχειριστικό πλαίσιο που εδώ και χρόνια παραμένουν στα χαρτιά.

Ο Ακάμας δεν αντέχει άλλη κοροϊδία. Δεν μπορεί κάθε φορά που προκύπτει ένα πρόβλημα από την κακή διαχείριση, η απάντηση να είναι νέα έργα πάνω στα προηγούμενα λάθη. Δεν μπορεί η προστασία να γίνεται σύνθημα και η υποβάθμιση να γίνεται πράξη.

Καλούμε την Κυβέρνηση και την Περιβαλλοντική Αρχή να αναστείλουν άμεσα οποιαδήποτε διαδικασία οδηγεί σε περαιτέρω διαπλάτυνση ή αλλοίωση του δρόμου Λουτρά της Αφροδίτης – Κακοσκάλι, να διασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και να καλέσουν όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, περιλαμβανομένης της Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένουν ως ανοικτή πληγή στον Ακάμα (δυτική ακτή) τα τερατώδη οδικά έργα που σταμάτησαν πριν τρία χρόνια με προσωπική παρέμβαση του ιδιου του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Παρά την παρέλευση τόσων μηνών, τις μελέτες και τα πορίσματα επιτροπών δεν έχει τιμωρηθεί κανείς και -κυρίως- δεν έχει γίνει περιβαλλοντική αποκατάσταση.

Ο Ακάμας δεν είναι χώρος πειραματισμών, ούτε πεδίο εξυπηρέτησης εργολαβικών και συγκοινωνιακών λογικών. Είναι μοναδικός φυσικός πλούτος της Κύπρου και πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί ως τέτοιος.