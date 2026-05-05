Στην Αθήνα βρίσκεται σήμερα Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα χαιρετίσει το συνέδριο αμυντικής βιομηχανίας DEFEA, σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκο Δένδια, καθώς και με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Άμυνα, Άντριους Κουμπίλιους, με τον οποίο θα συζητήσει τις δράσεις της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για θέματα αμυντικής πολιτικής.

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη συνοδεύουν ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιστρέψει στην Κύπρο το απόγευμα.

