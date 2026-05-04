Η Λάρνακα διαφωνεί με την έλλειψη ξεκάθαρης δέσμευσης ότι το έργο του λιμανιού και της μαρίνας της πόλης θα περιλαμβάνει αστικές αναπτύξεις, Δήμαρχος Ανδρέας Βύρας, κάτι που, όπως αναφέρει, είναι επιθυμία ολόκληρης της πόλης και όλων των αρμόδιων φορέων. Πρόσθεσε πως η μεταφορά των αστικών αναπτύξεων σε ένα αόριστο μέλλον είναι «επικίνδυνη» και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή.

Σε ανάρτηση του στα ΜΚΔ, ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας αναφέρθηκε στο θέμα της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας, μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξη Βαφεάδη και τα σχετικά δημοσιεύματα, από τα οποία, όπως είπε «δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα».

Ο κ. Βύρας σημείωσε συγκεκριμένα πως «διαχρονικά δεν επιθυμώ τη δημόσια αντιπαράθεση, ιδιαίτερα σε σοβαρά ζητήματα, και ούτε αυτό επιδιώκω από πλευράς μου σε αυτή την περίπτωση».

Συγκεκριμένα, προσθέτει «αναφέρθηκε ότι τα έργα για τον ελλιμενισμό στη μαρίνα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν» και διερωτήθηκε κατά πόσον «υπάρχουν ολοκληρωμένα κατασκευαστικά σχέδια και όλες οι απαραίτητες μελέτες και έχουν εκπονηθεί μελέτες κυματισμού, καθώς και οι απαιτούμενες μελέτες για υποδομές όπως ρεύμα, νερό και διαδίκτυο. Αν όχι, για ποια έργα καλούμαστε να συναινέσουμε και εάν οι μελέτες εκπονηθούν εκ των υστέρων, θα περιοριστούν μόνο στον ελλιμενισμό ή θα ενσωματώνουν συνολικά την ανάπτυξη της περιοχής» διερωτήθηκε ο Δήμαρχος Λάρνακας.

Στην ανάρτηση του ο κ. Βύρας αναφέρεται «σε δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού Μεταφορών, ότι έχουν γίνει και ανακαινίσεις στις υφιστάμενες υποδομές. Εξ όσων γνωρίζουμε εκτός από κάποιες μικρές πρόχειρες επιδιορθώσεις δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία προσφορών για επιδιόρθωση και ανακαίνιση των υφιστάμενων υποδομών της μαρίνας» σημειώνει.

Ο Δήμαρχος κάνει επίσης αναφορά σε συνάντηση που είχε στις 16 Απριλίου «με τον Υπουργό Μεταφορών, στην παρουσία του Προέδρου του ΕΟΑ Λάρνακας Άγγελου Χατζηχαραλάμπους, στην οποία αναφέρθηκε ότι μέχρι αρχές Μαΐου θα παρουσιαστεί η διορθωμένη μελέτη του Υπερταμείου για τον καθορισμό του χερσαίου χώρου με αστικές αναπτύξεις και μέχρι το τέλος Ιουνίου αναλυτικό master plan με χρηματοδότηση και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Στις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού, αυτά τα χρονοδιαγράμματα απουσιάζουν» σημείωσε.

Εξήγησε ακόμα πως «η πρώτη μελέτη του Υπερταμείου δεν περιλάμβανε καθόλου χερσαίες αναπτύξεις». «Ποιος έδωσε αυτή την κατεύθυνση και τι έχει αλλάξει στη συνέχεια» διερωτήθηκε και σημείωσε ότι «η πόλη ήταν και παραμένει ξεκάθαρη ότι ένα τέτοιο έργο απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό με αξιοποίηση του χερσαίου χώρου, όπως συμβαίνει σε σύγχρονες μαρίνες διεθνώς».

Ο Ανδρέας Βύρας στην ανάρτηση του σημειώνει ακόμα πως «δεν διαφωνούμε με τη σταδιακή υλοποίηση. Διαφωνούμε με την έλλειψη ξεκάθαρης δέσμευσης ότι το έργο θα περιλαμβάνει αστικές αναπτύξεις, επιθυμία ολόκληρης της πόλης και όλων των αρμόδιων φορέων. Η μεταφορά των αστικών αναπτύξεων σε ένα αόριστο μέλλον είναι επικίνδυνη και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή».

Ταυτόχρονα ο Δήμαρχος διερωτάται «εάν οι εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων του Υπερταμείου διαφοροποιηθούν από προηγούμενες μελέτες, από τη θέση της Αρχή Λιμένων Κύπρου ή από τη συλλογική βούληση της πόλης για χερσαίες αναπτύξεις».

Η Λάρνακα, καταλήγει ο Δήμαρχος «έχει ενιαία θέση. Ζητούμε διαφάνεια, ολοκληρωμένο σχεδιασμό και σαφείς δεσμεύσεις. Το έργο του λιμανιού και της μαρίνας καθορίζει το μέλλον της πόλης και δεν μπορεί να προχωρήσει με αβεβαιότητα».

Πηγή: ΚΥΠΕ