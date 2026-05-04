Ο Έφορος Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026, από τις 9.00 π.μ. – 12.30 μ.μ., θα μπορούν να υποβληθούν οι υποψηφιότητες για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Αναλυτικά η υποβολή υποψηφιοτήτων σε κάθε επαρχία για κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένο/η υποψήφιο/α.

Επαρχία Λευκωσίας

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στον Έφορο Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχάγγελος» της Ιεράς Μονής Κύκκου.

Με βάση την μέχρι σήμερα εκδήλωση ενδιαφέροντος, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες ώρες ανά συνδυασμό / μεμονωμένο/η υποψήφιο/α:

09:00 π.μ. ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

09:10 π.μ. ΚΑΤΣΙΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

09:15 π.μ. ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

09:20 π.μ. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»

09:30 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

09:40 π.μ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

09:45 π.μ. ΦΕΡΓΚΕΣΟΝ ΛΑΡΡΥ ΓΚΛΕΝ

09:50 π.μ. ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ – ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

10:00 π.μ. ΤΕΝΙΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

10:05 π.μ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ

10:10 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

10:15 π.μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΘΕΟΔΟΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

10:20 π.μ. ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

10:30 π.μ. ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

10:40 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

10:50 π.μ. ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

11:00 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

11:10 π.μ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

11:15 π.μ. ΑΚΡΟ – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

11:20 π.μ. ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

11:30 π.μ. ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

11:40 π.μ. ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

11:50 π.μ. ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

12:00 μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

12:15 μ.μ. ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Επαρχία Λεμεσού

Η υποβολή στον Έφορο Εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού.

Με βάση την μέχρι σήμερα εκδήλωση ενδιαφέροντος, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες ώρες ανά συνδυασμό / μεμονωμένο/η υποψήφιο/α:

09:00 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

09:10 π.μ. ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

09:20 π.μ. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»

09:30 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

09:40 π.μ. ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

09:50 π.μ. ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

10:00 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

10:10 π.μ. ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ – ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

10:20 π.μ. ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

10:30 π.μ. ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

10:40 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

10:50 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

11:00 π.μ. ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

11:10 π.μ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

11:20 π.μ. ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

11:30 π.μ. ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

11:40 π.μ. ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

11:50 π.μ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

12:00 μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

12:10 μ.μ. ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Επαρχία Λάρνακας

Η υποβολή στον Έφορο Εκλογικής Περιφέρειας Λάρνακας θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας.

Με βάση την μέχρι σήμερα εκδήλωση ενδιαφέροντος, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες ώρες ανά συνδυασμό / μεμονωμένο/η υποψήφιο/α:

09:00 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

09:10 π.μ. ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

09:20 π.μ. ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

09:30 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

09:40 π.μ. ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

09:50 π.μ. ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

10:00 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

10:10 π.μ. ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ – ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

10:20 π.μ. ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

10:30 π.μ. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»

10:40 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

10:50 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

11:00 π.μ. ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

11:10 π.μ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

11:20 π.μ. ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

11:30 π.μ. ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

11:40 π.μ. ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Επαρχία Πάφου

Η υποβολή στον Έφορο Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου.

Με βάση την μέχρι σήμερα εκδήλωση ενδιαφέροντος, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες ώρες ανά συνδυασμό / μεμονωμένο/η υποψήφιο/α:

09:00 π.μ. ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

09:10 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

09:20 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

09:30 π.μ. ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

09:40 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

09:50 π.μ. ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

10:00 π.μ. ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

10:10 π.μ. ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ – ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

10:20 π.μ. ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

10:30 π.μ. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»

10:40 π.μ. ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

10:50 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

11:00 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

11:10 π.μ. ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

11:20 π.μ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

11:30 π.μ. ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

11:40 π.μ. ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

11:50 π.μ. ΑΚΡΟ – ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ

12:00 μ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

12:10 μ.μ. ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Επαρχία Αμμοχώστου

Η υποβολή στον Έφορο Εκλογικής Περιφέρειας Αμμοχώστου θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Αμμοχώστου στο Παραλίμνι.

Με βάση την μέχρι σήμερα εκδήλωση ενδιαφέροντος, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες ώρες ανά συνδυασμό / μεμονωμένο/η υποψήφιο/α:

09:00 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

09:10 π.μ. ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

09:20 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

09:30 π.μ. ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

09:40 π.μ. ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

09:50 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

10:00 π.μ. ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ – ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

10:10 π.μ. ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

10:20 π.μ. ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

10:30 π.μ. ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

10:40 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

10:50 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

11:00 π.μ. ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

11:10 π.μ. ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

11:20 π.μ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

11:30 π.μ. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»

11:40 π.μ. ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

11:50 π.μ. ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

12:00 μ. ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Επαρχία Κερύνειας

Η υποβολή στον Έφορο Εκλογικής Περιφέρειας Κερύνειας θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Με βάση την μέχρι σήμερα εκδήλωση ενδιαφέροντος, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες ώρες ανά συνδυασμό / μεμονωμένο/η υποψήφιο/α:

09:00 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

09:15 π.μ. ΕΔΕΚ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

09:30 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

09:45 π.μ. ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ.)

10:00 π.μ. ΑΚΕΛ (ΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ) – ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

10:15 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

10:30 π.μ. ΑΛΜΑ – ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

10:40 π.μ. ΒΟΛΤ ΚΥΠΡΟΣ

10:50 π.μ. ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

11:00 π.μ. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ «ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ»

11:05 π.μ. ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ – ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

11:10 π.μ. ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ

11:20 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

11:30 π.μ. ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

11:40 π.μ. ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

11:50 π.μ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΔΕΚ)

12:00 μ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

12:05 μ.μ. ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Θρησκευτικές ομάδες

Στις 6 Μαΐου 2026, από τις 9.00 π.μ. – 12.30 μ.μ., θα δέχεται την υποβολή υποψηφιοτήτων για Αντιπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων για τις Εκλογές Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων 2026.

Σε περίπτωση μη υποβολής περισσότερων της μιας υποψηφιοτήτων για κάθε Θρησκευτική Ομάδα, ο Έφορος θα προχωρήσει στην Εκλογή Αντιπροσώπου για την οικεία Θρησκευτική Ομάδα.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων στον Έφορο Εκλογής θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη Λευκωσία.

Με βάση την μέχρι σήμερα εκδήλωση ενδιαφέροντος, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες ώρες ανά υποψήφιο/α:

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ / Α ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάριος 9.00 π.μ. ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ

2. ΜΑΝΤΟΒΑΝΗ Αντωνέλλα Λύδια 9.15 π.μ. ΛΑΤΙΝΩΝ

3. ΜΑΧΤΕΣΙΑΝ Βαρτκές 9.30 π.μ. ΑΡΜΕΝΙΩΝ

4. ΝΑΚΟΥΖΗ Πέτρος 9.45 π.μ. ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ