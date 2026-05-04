Την ανάγκη αυστηρής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού σε ολόκληρη την Κύπρο, περιλαμβανομένων των κατεχόμενων περιοχών, ανέδειξε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, στο πλαίσιο της σημερινής της συνάντησης με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων, Christophe Hansen, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της συμμετοχής του κ. Hansen στην Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που διεξάγεται στη Λευκωσία στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η κ. Δημητρίου επισήμανε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου προϋποθέτει την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων σε όλη την επικράτεια, ζητώντας τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις κατεχόμενες περιοχές, με στόχο την προστασία της υγείας όλων των ζώων. Σημείωσε, παράλληλα, ότι η χρηματοδότηση από πλευράς ΕΕ «είναι το ελάχιστο», καθώς προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της βιωσιμότητας του κτηνοτροφικού τομέα.

Στη συζήτηση τέθηκε επίσης η συνεχιζόμενη κρίση στον κτηνοτροφικό κλάδο λόγω της εξάπλωσης της ασθένειας, παρά τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί. Η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης και περιορισμού της μετάδοσης, καθώς και την επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη επανεξέτασης των σχετικών πρωτοκόλλων για νησιωτικά κράτη μέλη, όπως η Κύπρος, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες γεωγραφικές και επιδημιολογικές συνθήκες που τη διαφοροποιούν από τα ηπειρωτικά κράτη μέλη

Από την πλευρά του, ο κ. Hansen αναφέρθηκε στις αντίστοιχες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και άλλα κράτη μέλη, σημειώνοντας ότι το ζήτημα θα απασχολήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο τη διαμόρφωση κοινής στρατηγικής αντιμετώπισης. Επισήμανε, επίσης, τη σημασία στήριξης του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα, καθώς και επενδύσεων στην έρευνα για την ανάπτυξη στοχευμένων εμβολίων και εργαλείων πρόληψης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ζωονόσων.

Πηγή: ΚΥΠΕ