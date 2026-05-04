Με συμμετοχή στη συνάντηση «κρατών πυρήνα» για τη Μολδαβία, ολοκλήρωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τις επαφές του στην Αρμενία, όπου παρέστη στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ).

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Αντωνίου, στη συνάντηση, στην οποία παρέστησαν οι επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ και οι ηγέτες Γαλλίας, Βρετανίας, Ιρλανδίας, Ρουμανίας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί επί Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ επί της ενταξιακής πορείας της Μολδαβίας, όπως και στην ετοιμότητα για επίσημο άνοιγμα διαπραγματευτικων κεφαλαίων τον Ιούνιο.

Συμπληρώνεται ότι νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, με τον οποίο ανασκόπησαν τις εξαιρετικές σχέσεις Κύπρου-Αρμενίας.

Όπως αναφέρεται, ο Πρωθυπουργός Πασινιάν ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τη διαχρονική στήριξη του ιδίου προσωπικά και της Κύπρου διαχρονικά στους αγώνες του αρμενικού λαού, ενώ τον ευχαρίστησε, επίσης, για την εποικοδομητική στάση της Κυπριακή Δημοκρατίας στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων της Αρμενίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ζητήματα που θα συνδράμουν την περαιτέρω συνεργασία Κύπρου-Αρμενίας, ειδικά στους τομείς της αεροπορικής συνδεσιμότητας, του τουρισμού και του εμπορίου, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ