Τη δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων του πορίσματος για το «Κράτος Μαφία» πριν από τις εκλογές ζητά με ανακοίνωσή του το Volt, με αφορμή την παράδοση του πορίσματος στην Αρχή κατά τη Διαφθοράς.

«Σε μια δημοκρατία, οι πολίτες δεν πρέπει να οδηγούνται στην κάλπη με μισή ενημέρωση, αποσπασματική εικόνα ή πορίσματα κλειδωμένα σε συρτάρια», αναφέρει η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι πιθανολογείται η δημοσιοποίηση του πορίσματος μετά τις εκλογές. «Όταν ένα πόρισμα αφορά πιθανά ζητήματα διαφθοράς, δημόσιου συμφέροντος και σκιών στη λειτουργία των θεσμών της πολιτείας, η κοινωνία έχει δικαίωμα να γνωρίζει», προσθέτει η ανακοίνωση.

Σημειώνει, ακόμα, ότι, εάν το πόρισμα επιβεβαιώνει σκιές, παθογένειες, ποινικές ή διοικητικές ευθύνες, πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες πριν πάνε στην κάλπη. «Η αλήθεια δεν μπορεί να καθυστερεί επειδή πλησιάζουν εκλογές», αναφέρει, προσθέτοντας ότι «ακριβώς επειδή πλησιάζουν εκλογές, η διαφάνεια είναι επιβεβλημένη».

Πηγή: ΚΥΠΕ