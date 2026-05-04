Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναχώρησε την Δευτέρα για την Αθήνα από το Ερεβάν της Αρμενίας, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Ανακοίνωση της Προεδρίας αναφέρει ότι το πρωί της Τρίτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα χαιρετίσει το Συνέδριο αμυντικής βιομηχανίας DEFEA.

Στο περιθώριο του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, καθώς και με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Άμυνα Άντριους Κουμπίλιους με τον οποίο θα συζητήσει τις δράσεις της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ επί θεμάτων Άμυνας.

Στην Αθήνα, τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα συνοδεύουν ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.