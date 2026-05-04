Κάλεσμα προς στελέχη, μέλη και φίλους της ΕΔΕΚ να στηρίξουν τους εκλογικούς συνδυασμούς του κόμματος ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου απηύθυνε ο πρώην Πρόεδρος της, Γιαννάκης Ομήρου, σε δήλωσή του τη Δευτέρα, τονίζοντας την ανάγκη για ισχυρή παρουσία στη νέα Βουλή.

Στη δήλωσή του, ο κ. Ομήρου αναφέρεται σε πρακτικές της τελευταίας δεκαετίας που, όπως σημειώνει, «πλήγωσαν» την παράταξη, επισημαίνοντας ωστόσο ότι προέχει η διαφύλαξη της προοπτικής της σοσιαλιστικής δημοκρατικής παράταξης, ενώ σημειώνει και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, όπως το Κυπριακό, τα κοινωνικά προβλήματα και η κρίση του πολιτικού συστήματος.

Αυτά, λέει «καθιστούν ως επιτακτική ανάγκη την συνέχιση ύπαρξης ενός σοσιαλιστικού – ευρωπαϊκού κόμματος που να υπηρετεί τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού». Καταλήγοντας, ο πρώην Πρόεδρος της ΕΔΕΚ καλεί σε «αγωνιστική συστράτευση και αποφασιστική στήριξη του κόμματος στις εκλογές της 24ης Μαΐου για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την προώθηση προοπτικής για το μέλλον».