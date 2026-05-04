Για ανακρίβειες από πλευράς Μάριου Πελεκάνου και Χρίστου Χρίστου κάνει λόγω ο Κυριάκος Σάββα μετά την αφαίρεση του από το ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ, σημειώνοντας πως «αυλικές κότες με ψεύτικα καθοδηγούμενα προφίλ του ΕΛΑΜ προσπαθούν να τον πλήξουν.

Για την αναφορά σε προσωπικές ατζέντες από τον Μάριο Πελεκάνο, ανέφερε πως ήταν 14 χρόνια στο κόμμα. «Αν σε επέλεγε ο ΔΗΣΥ υποψήφιο το 2024, σήμερα θα υπερασπιζόσουν άλλες θέσεις. Θα ήσουν σωστός να έφευγες από τον ΔΗΣΥ όταν ψήφισε τον νόμο Ακκιντζί, το σύμφωνο συμβίωσης, την υποχρεωτική σεξουαλική αγωγή και άλλα αντιορθόδοξα νομοσχέδια και όχι όταν η προσωπική σου ατζέντα μυρίστηκε εκλογή ευρωβουλευτή ή βουλευτή».

Σχετικά με την υπόθεση Τυχικού και αν λειτουργεί εκτός κομματικής γραμμής, ο Κυριάκος Σάββα αναφέρει ότι βουλευτής του ΕΛΑΜ και στελέχη πρωτοστάτησαν σε διαμαρτυρία έξω από το ΓΣΠ για την επίσκεψη του Πάπα στην Κύπρο το 2021.

Όσον αφορά την ανάρτηση για τον γάμο ομοφυλόφιλων ζευγαριών, τόνισε ότι δεν στράφηκε κατά των μητροπόλεων. «Με την αργία του Μητροπολίτη Τυχικού, βρήκαν κάποιοι ευκαιρία να διενεργούν γάμους.