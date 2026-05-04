Αν θέλουμε μια γεωργία πραγματικά ανθεκτική, ανταγωνιστική και βιώσιμη, η επένδυση στην πρόληψη δεν είναι επιλογή, είναι μονόδρομος, ανέφερε η Υπουργός Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαρία Παναγιώτου, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε την Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ τη Δευτέρα στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την κ. Παναγιώτου, η Κυπριακή Προεδρία, με κεντρικό μήνυμα «Μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοιχτή στον Κόσμο», επέλεξε να θέσει τη διαχείριση κινδύνων ως το κεντρικό θέμα συζήτησης κατά το Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας, στοχεύοντας να συμβάλλει στον πολιτικό διάλογο για το την περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών συστημάτων και της στρατηγικής αυτονομία της Ένωσης σε τρόφιμα και ζωοτροφές.

Όπως σημείωσε, πριν από τη συζήτησή τους, οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από την Παγκόσμια Τράπεζα τα πορίσματα της μελέτης τους με θέμα "Solutions for better Agri-Risk Management in the European Union", όπου, όπως είπε, διαπιστώθηκε ότι η ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων αποτελούν βασικούς πυλώνες που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να μπορούν να ενισχύσουν περισσότερο τον αγροδιατροφικό τομέα.

Προσέθεσε ότι οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια και απαιτείται μια πιο συνεκτική, μια πιο ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των κινδύνων, τόσο εντός του πλαισίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής όσο και πέραν αυτής, ενώ κοινή θέση των υπουργών είναι πως καθοριστικός πυλώνας της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων είναι η πρόληψη.

«Οφείλουμε να λειτουργούμε ως “Προμηθείς” και όχι ως “Επιμηθείς” απέναντι στα αίτια που απειλούν τον πρωτογενή τομέα, κατευθύνοντας επαρκείς και στοχευμένους πόρους σε εργαλεία πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης. Αν θέλουμε μια γεωργία πραγματικά ανθεκτική, ανταγωνιστική και βιώσιμη, η επένδυση στην πρόληψη δεν είναι επιλογή, είναι μονόδρομος», σημείωσε σχετικά.

Σύμφωνα με την Υπουργό, κατά τη συζήτηση αναγνωρίστηκε ευρέως ότι η αντιμετώπιση των αυξανόμενων κινδύνων δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αντίθετα, απαιτείται μια πιο οριζόντια ευρωπαϊκή προσέγγιση, η οποία να αξιοποιεί συνέργειες με άλλα χρηματοδοτικά και πολιτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμπλήρωσε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκφράστηκε για την περαιτέρω διεύρυνση πιθανών λύσεων, όπως για παράδειγμα η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού αντασφάλισης για φυσικές καταστροφές στον αγροτικό τομέα και η ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων εργαλείων πρόληψης και συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης.

«Ως μεσογειακό κράτος μέλος που βιώνει τα τελευταία χρόνια τις επιπτώσεις μιας παρατεταμένης περιόδου ξηρασίας, η Κύπρος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Η πρόκληση αυτή αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαιτεί κοινές ευρωπαϊκές απαντήσεις», είπε.

«Τα αποτελέσματα της σημερινής συνάντησης δεν συνιστούν μια διαδικασία ολοκλήρωσης, αλλά αποτελούν ουσιαστικά τις πολιτικές κατευθύνσεις των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περαιτέρω ενίσχυση των ευρωπαϊκών μηχανισμών αντιμετώπισης κρίσεων στον αγροτικό τομέα. Γιατί θέλουμε ο αγρότης και η αγρότισσα να μας αισθάνονται δίπλα τους. Οι κατευθύνσεις αυτές διαμορφώνουν ένα σαφές πολιτικό στίγμα για το μέλλον και θα λειτουργήσουν ως πυξίδα για τις συζητήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2027, αλλά και για την ευρύτερη εξέλιξη των σχετικών πολιτικών της Ένωσης στον τομέα της ανθεκτικότητας και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία», σημείωσε ακολούθως.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να προβλέψει κάθε κρίση, αλλά σήμερα αποδεικνύει ότι μπορεί να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για καθεμία από αυτές. Τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων υπάρχουν. Πρέπει να γίνουν πιο στοχευμένα και πιο ευέλικτα, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες των γεωργών, να προλαβαίνουν τα αίτια και να περιορίζουν τις επιπτώσεις πριν αυτές κλιμακωθούν, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής αλυσίδας», ανέφερε κλείνοντας.

«Η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει να εργάζεται στενά με τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προώθηση λύσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας προς όφελος των γεωργών και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Ανάπτυξης Τροφίμων, Κριστόφ Χάνσεν, δήλωσε ότι σήμερα οι Υπουργοί συζήτησαν για κινδύνους όπως η κλιματική αλλαγή, αλλά και οι διακυμάνσεις της αγοράς, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι ζωικές ασθένειες, οι οποίες καθίστανται όλο και πιο συχνές και δημιουργούν ασταθές κλίμα.

«Στην Επιτροπή, συμμεριζόμαστε το ίδιο συμπέρασμα με την Κυπριακή Προεδρία. Πρέπει να αυξήσουμε τη χρήση εργαλείων διαχείρισης κινδύνων και χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη στρατηγική απάντηση τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων, όπως το τρέχον γεωργικό μας αποθεματικό, για παράδειγμα, θα πρέπει να συμπληρώνουν και όχι απλώς να αντικαθιστούν τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων, διότι τα χρήματα, όπως γνωρίζετε, είναι περιορισμένα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και πιο ανθεκτικοί», συνέχισε.

«Γνωρίζουμε ότι η γεωργία είναι εξ ορισμού μια πολύ ευμετάβλητη δραστηριότητα, και γι' αυτό διαθέτουμε επίσης τη δημόσια στήριξη. Ωστόσο, η Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι μια πολιτική που υπερβαίνει τη διασφάλιση του εισοδήματος των αγροτών και μπορεί να υποστηρίξει επενδύσεις και αγροπεριβαλλοντικά μέτρα για το κλίμα, ώστε να καταστούν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις πιο ανθεκτικές. Μπορούν να διατεθούν κονδύλια για τη δημιουργία νέων αρδευτικών υποδομών, τη στήριξη της γεωργίας ακριβείας, την έρευνα για καλλιέργειες που θα είναι πιο ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή κ.λπ., και στην επόμενη ΚΑΠ θα αναμένουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων από κάθε κράτος μέλος», τόνισε.

Ο Επίτροπος πρόσθεσε ότι το απόγευμα της Δευτέρας, οι Υπουργοί αναμενόταν να επικεντρωθούν επίσης στα πλεονεκτήματα του τομέα και θα ενημερωθούν περαιτέρω για την κυπριακή οινοποιία, ενώ υπογράμμισε ότι πρόσφατα υιοθετήθηκε ένα πακέτο μέτρων σε επίπεδο ΕΕ με στόχο τη συγκεκριμένη απλοποίηση των διαδικασιών για τους οινοπαραγωγούς.

«Γνωρίζουμε, φυσικά, ότι οι προκλήσεις είναι μεγάλες, όπως η κλιματική αλλαγή, αλλά και η μεταβαλλόμενη συμπεριφορά των καταναλωτών, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι δασμοί, οπότε πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά», κατέληξε.

Σε ερώτηση για ποιες στρατηγικές και εργαλεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των ζωικών ασθενειών, η κ. Παναγιώτου είπε ότι από τη συζήτηση σήμερα προέκυψε ότι πολλές χώρες της ΕΕ έχουν αναδείξει το ζήτημα.

«Όπως η κλιματική κρίση, και οι ζωικές ασθένειες αγγίζουν, θα έλεγα τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαφορετικούς τρόπους και διαφορετικές ασθένειες, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, θέτουν σε κίνδυνο τον κτηνοτροφικό τομέα και η ανησυχία είναι να μην θέτουν σε κίνδυνο την επισιτιστική ασφάλεια. Τα εργαλεία τα οποία ζητούμε είναι ακριβώς για να μην φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Ο αγρότης και η αγρότισσα, ο κτηνοτρόφος, θέλουμε να νιώθει ότι είμαστε δίπλα του από την πρώτη στιγμή μέχρι και τη μέρα της επαναδραστηριοποίησής του, γιατί πρέπει να είναι ελκυστική η επαναδραστηριοποίησή του, αυτό είναι το διακύβευμα. Και είναι κοινή θέση όλων ότι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σωστά κρίσεις όπως είναι αυτές που προκαλούνται και από τις ζωικές ασθένειες, χρειάζεται να δώσουμε έμφαση στα εργαλεία διαχείρισης κρίσεων και κυρίως στο κομμάτι της πρόληψης», τόνισε σχετικά.

Προσέθεσε ειδικότερα για το θέμα του αφθώδη πυρετού στην Κύπρο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέκεται και στηρίζει την Κύπρο στην αντιμετώπιση της ασθένειας, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπληρώνοντας πως θα έχει αύριο, Τρίτη συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό της, Μαργαρίτη Σχοινά, για το ζήτημα.

«Από την πρώτη στιγμή που είχαμε το ξέσπασμα, η Επιτροπή μέσα από τα εμβόλια, μέσα από την καθοδήγηση των κτηνιάτρων και των εμπειρογνωμόνων, στάθηκε και στηρίζει κάθε μας βήμα. Το ίδιο και η Επιτροπή Γεωργίας με τα συμπληρωματικά οικονομικά εργαλεία τα οποία έχει. Το θέμα, επαναλαμβάνω, δεν είναι η διαχείριση που κάνουμε τώρα, η οποία σε όλες οι χώρες οφείλουμε να την κάνουμε στη βάση του κανονισμού. Το ζητούμενο, το διακύβευμα είναι τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε πριν φτάσουμε σε αυτή την κρίση και σε κάθε κρίση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για να μπορεί ο αγρότης και η αγρότισσα να νιώθει ασφάλεια. Αυτό είναι το σημαντικό για εμάς και είναι αυτό που αγγίξαμε σήμερα», σημείωσε.

Σχετικά με το ίδιο θέμα, ο Επίτροπος Χάνσεν δήλωσε ότι, δυστυχώς, η εξάπλωση και η ποικιλία των ζωικών ασθενειών σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι επί του παρόντος πολύ υψηλή, παρά την εφαρμογή των αυστηρότερων προτύπων και των καλύτερων μέτρων ελέγχου. «Πιστεύω ότι πρέπει να αναβαθμίσουμε τη βιοασφάλεια γενικά σε υψηλότερο επίπεδο, καθώς έχουμε διαπιστώσει και εμείς τη συμβολή της σε ορισμένα κράτη μέλη», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να ενισχυθεί η έρευνα στον τομέα των εμβολιασμών και ότι ορισμένες ασθένειες πρέπει να επαναταξινομηθούν, ενώ εκτός από το αποθεματικό για τη γεωργία υπάρχουν και άλλα διαθέσιμα κονδύλια για την εξάλειψη των ασθενειών.

«Συμπάσχω απόλυτα με τους Κύπριους αγρότες αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολύ αυστηρά κτηνιατρικά πρωτόκολλα και συνεργαζόμαστε στενά με τις κυπριακές αρχές, ώστε τα πρωτόκολλα να τηρούνται όσο το δυνατόν πιο πιστά», κατέληξε.

